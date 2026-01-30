快訊／川普提名Fed 主席、古巴貿易戰雙重夾擊 美股慘綠

財經中心／程正邦報導

川普提名Fed 主席、古巴貿易戰雙重夾擊，美股四大指數今天慘綠。（圖／翻攝Yahoo!股市）

這個月底美國總統川普在政經領域接連投下震撼彈，不僅對外開闢地緣政治新戰場，對內更正式揭曉聯準會（Fed）接班人選，引發全球金融市場劇烈波動。今（30）日美股開盤後，四大指數呈現分歧態勢，投資人正忙於消化川普的「鷹派提名」以及高於預期的通膨數據，市場觀望氣氛濃厚。

受大盤影響，台積電ADR下跌近 2%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

聯準會主席人選底定：華許接掌 Fed 的「鷹派」變數

川普今日正式提名聯準會前理事凱文·華許（Kevin Warsh）為下任主席。由於華許過去在金融海嘯期間曾對資產負債表擴張持審慎態度，市場普遍將其解讀為立場較現任主席鮑爾更為「務實且鷹派」。此消息公布後，金融市場出現顯著連鎖反應，美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.24%，反映出市場預期未來降息空間可能收窄。同時，美元指數（DXY）走強至 96.5 附近，進一步壓抑了風險資產，導致金價重挫逾 4.5%，跌破每盎司 5,200 美元關卡。

蘋果公布優於預期的財報與展望，但警告零組件成本上升可能壓縮利潤，盤中股價小跌。（圖／翻攝Yahoo!股市）

古巴貿易戰爆發：川普祭出「緊急狀態」與石油稅

在外交層面上，川普宣布美國因「古巴政府構成的威脅」進入國家緊急狀態，並簽署行政命令，授權對任何直接或間接向古巴供應石油的國家課徵高額關稅。白宮指出，此舉旨在對古巴政權及其背後的支持者施壓，切斷其能源補給線。這項極具攻擊性的地緣政治手段，不僅加深了全球供應鏈的不確定性，也讓能源與原物料市場的波動進一步加劇。

明星財報遭冷落：蘋果大勝、威騰展望佳，股價仍面臨拋售

即便企業基本面表現強勁，但在宏觀環境的不確定性下，明星個股仍面臨利多出盡的拋售壓力。蘋果（AAPL）日前公布 2026 第一季營收衝上 1,437.6 億美元，iPhone 銷售高達 852.7 億美元，大中華區更大幅成長 38%。然而，因公司警告零件成本上升恐衝擊毛利，早盤股價反倒下跌約 1.5%，盤中震盪後反彈仍小跌 0.61%。

威騰電子（WDC）財報營收與下季展望皆優於預期，預計年增率可達 40%，但受費城半導體指數低迷拖累，股價表現同樣疲軟，盤中重挫 7.25%。此外，福特汽車（F）則受員工退休金計畫計入 6 億美元支出的影響，股價呈現微跌。

威騰電子（WDC）財報優於預期，但受費城半導體指數低迷拖累，股價表現疲軟。（圖／翻攝Yahoo!股市）

盤中市場概況與專家警示

截至台北時間 31 日凌晨1時，美股盤中呈現道瓊、那斯達克及費半同步走低，僅標普 500 指數在震盪中試圖持穩。除了地緣政治與人事變動，今日公布的美國 12 月生產者物價指數（PPI）年增率達 3.0%，核心 PPI 同樣高於預期，顯示通膨壓力依舊頑強，讓市場對降息的期待進一步降溫。

美國銀行（BofA）策略師團隊對此發表最新報告指出，當前投資人的樂觀情緒已攀升至極端。美銀「牛熊指標」目前已升至 9.4 的警戒水位，持續觸發風險資產的「賣出」訊號。報告顯示，全球股市有高達 89% 的標的高於 50 日及 200 日均線，處於嚴重的「超買」狀態，提醒投資人應提防市場過度擴張後的下行修正風險。

