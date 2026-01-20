快訊／川普揚言對法國酒類加徵200%關稅 迫馬克宏加入加薩「和平委員會」

川普揚言對法國酒類加徵200%關稅，迫馬克宏加入加薩「和平委員會」。圖為兩人去年2月在白宮會晤。美聯社資料照片



美國總統川普廣邀多國加入他提議的「和平委員會」，監督加薩過渡時期的治理工作，法國總統馬克宏已率先表態不加入。川普週一（1/19）對此表示不滿，揚言將對法國葡萄酒及香檳酒加徵200%的關稅。

《彭博新聞》、路透社報導，川普週一得知馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕邀請後，向記者表示：「其實也沒人想要他參加，因為他已經快下台了。」但他隨後又說：「我對他（法國）的葡萄酒和香檳酒加徵200%關稅，他就會加入了。」

廣告 廣告

馬克宏的第二任期將於2027年底結束，他已多次表示不會提前辭職。

美國14日宣布啟動加薩和平計畫第二階段，川普政府已廣邀多國加入過渡時期治理加薩的「和平委員會」（Board of Peace）。根據該委員會的設立章程草案，捐款10億美元可維持委員會的永久席位。

一位接近馬克宏的知情人士稍早向媒體披露，馬克宏不打算接受邀請。知情人士稱，馬克宏認為「和平委員會」名稱並無「加薩」，章程內容已超出加薩相關範圍，且可能與聯合國的原則和體制框架有衝突。

更多太報報導

川普版聯合國即將成立？法國表明不參加

川普執意拿下格陵蘭？前白宮顧問：只是談判策略不可能強奪

【一文看懂】2026達沃斯：三千政商領袖雲集 川普最吸睛、AI與地緣政治成焦點