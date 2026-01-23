快訊／川普撤回卡尼和平委員會邀請！加拿大靠攏中國恐成美下個報復對象
國際中心／綜合報導
美國和加拿大的關係瀕臨破裂！美國總統川普（Donald J. Trump）在社群媒體上宣布，「撤回」邀請加拿大加入備受矚目的「和平委員會」（Board of Peace）。川普表示，這封訊息正式代表和平委員會的立場，決定收回對加拿大的邀請。川普訊息裡面更強調，該委員會將是「史上最負盛名、前所未有的領袖組合」，暗示加拿大的資格已不符美方期待。
日前川普在達沃斯的「地圖砲」其實早就掃向加拿大。因為加拿大總理卡尼早一天在達沃斯論壇上，號召全球包括台灣在內的中型強國 團結起來對抗美國霸權。卡尼在達沃斯的演說警告，「如果你不在餐桌上，你就只能在菜單上。」
川普全文如下：
致卡尼總理：
請以此信為證，代表和平委員會正式撤回對您的邀請。加拿大將不會加入這個即將成為史上最負盛名、集結最強領袖陣容的委員會。
感謝您對此事的關注！
川普, 美國總統
Dear Prime Minister Carney:
Please let this Letter serve to represent that the Board of Peace is withdrawing its invitation to you regarding Canada’s joining, what will be, the most prestigious Board of Leaders ever assembled, at any time.
Thank you for your attention to this matter!
DONALD J. TRUMP
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
