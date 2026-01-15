快訊／川普最後一刻「親自喊卡」 空襲伊朗內幕曝光：沒把握一擊斃命

國際中心／彭光偉報導

美國轟炸伊朗後，總統川普短暫發表全國談話。圖片描述。（圖／翻攝自X平台 @The White House）

根據以色列軍事情報消息指出，美國原定於昨（14）日深夜對伊朗發動軍事空襲，但在行動開始前「幾分鐘」，美國總統川普親自介入並緊急叫停。目前伊朗領空已經重新開放，原本進入戰備狀態的美軍戰機也已奉命返回基地。

在X社群平台上，專門關注中東情報的「Mossad Commentary」帳號引述以色列媒體《Walla》軍事分析師Amir Bohbot的報導，美軍這場針對伊朗的空襲行動原本已是「箭在弦上」。據傳，部署於卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的美軍軍機當時已經升空或進入高度戒備狀態，隨時準備執行任務。

然而，就在行動執行前的最後幾分鐘，川普直接下達命令取消攻擊。隨後，一度關閉的伊朗領空宣佈重新開放，所有美軍作戰單位也被命令返回待命狀態（standby）。

川普在最後一刻取消對伊朗的軍事行動，伊朗原本已經關閉的領空隨後也已經開放。（圖／翻攝flightradar24）

貼文內容進一步說明川普緊急喊卡的關鍵原因。根據了解，川普向核心幕僚明確表示，他只會授權能夠對伊朗政權造成「毀滅性打擊」的軍事行動。

在最後評估階段，美方官員無法向川普保證此次空襲能直接導致伊朗政權崩潰。除此之外，幕僚還發出警告，指出美軍目前在該區域的軍事設施可能不足以應對伊朗隨之而來的大規模報復行動。基於「沒有必勝把握就不開戰」的底線，川普最終選擇按兵不動。

