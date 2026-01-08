快訊／川普會見英特爾陳立武：達成偉大的交易

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普在當地時間8日下午，在Truthsocial發文表示，剛剛結束了一場非常棒的會議，與極為成功的英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）會面，英特爾剛剛推出了首款 2 奈米以下（Sub-2nm） 的 CPU 處理器，其設計、製造與封裝全部都在美國本土完成。

川普強調，美國政府很自豪能成為英特爾的股東，並且透過其在美國的持股地位，短短四個月內就為美國人民帶來了數百億美元的收益。這是一筆非常棒的交易，對英特爾而言也是如此。

廣告 廣告

川普說，「我們的國家堅定要把最先進的晶片製造帶回美國，而這一切正在真正發生！」

更多東森新聞報導

赴日注意！日本大雪警報 新千歲機場17航班取消

快訊／白宮宣布：美國退出「66個國際組織」 川普簽署公告

快訊／菲律賓發生規模6.7地震 發布海嘯預警

