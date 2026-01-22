快訊／川普格陵蘭關稅大撤退！美股四指齊漲 道瓊狂飆450點

財經中心／程正邦報導

川普在格陵蘭問題上態度「放軟」，美股四指齊漲，道瓊一度狂飆450點。（圖／翻攝Yahoo！股市）

美國政經局勢在2026年初迎來戲劇性轉折。原本緊繃的歐美貿易戰與地緣政治陰影，隨著美國總統川普在格陵蘭問題上的態度「放軟」而消散。在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成務實協議框架後，川普撤回了針對歐洲多國的關稅威脅，市場風險情緒隨之噴發。加上最新公布的經濟數據顯示美國成長力道強勁，美股22日開盤後氣勢如虹，道瓊指數一度大漲逾450點。

川普發文稱已經和北約達成格陵蘭協議框架。（圖／翻攝自X平台白宮帳號）

地緣政治警報解除：格陵蘭主權爭議轉向安全合作

廣告 廣告

根據《路透社》報導，川普先前因格陵蘭島收購議題，原定於2月1日對丹麥、德國等歐洲八國祭出10%的懲罰性關稅，引發全球市場動盪。然而，這場僵局在呂特的調解下迎來曙光。

呂特在達沃斯論壇受訪時指出，與美方的討論已跳脫主權爭議，轉而聚焦於「北極安全協議」。川普也公開表示，已完成確保多方利益的框架，特別是針對礦產資源的開發。這項「關稅大撤退」被市場視為重大利多，瞬間緩解了美歐經貿緊張的壓力，也讓原本避險的資金重新回流股市。

黃仁勳一席話：「輝達已超越蘋果，正式成為台積電最大的客戶。」讓台積電ADR飆漲 2%。（圖／翻攝Yahoo！股市）

經濟數據亮眼：GDP創兩年最勁、勞動市場仍具韌性

在基本面部分，美國商務部公布的數據為多頭再添柴火。2025年第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值上修至4.4%，不僅優於市場預期的4.3%，更創下兩年來最快成長速度。顯示在通膨壓力緩步下降的同時，美國消費與出口動能依然充沛。

此外，反映通膨壓力的核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率維持在2.9%，符合市場預期。就業市場方面，上周初領失業金人數降至20萬人，低於預期的21.2萬人，顯示企業裁員意願極低。強韌的經濟數據讓華爾街普遍認為，聯準會（Fed）在1月維持利率不變的底氣更加充足。

輝達股價今天持續走揚，盤中漲幅來到 1.38%。（圖／翻攝Yahoo！股市）

AI浪潮不墜：黃仁勳自豪「輝達是台積電最大客戶」

科技股依舊是市場焦點。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在Podcast節目中幽默喊話，稱台積電創辦人張忠謀應該會很高興，因為「輝達已超越蘋果，正式成為台積電最大的客戶」。此言論再度驗證了人工智慧運算需求的正處於巔峰，激勵輝達股價持續走揚，盤中漲幅來到 1.38%。台積電ADR表現更是亮眼，股價噴發逾 2%

除了AI巨頭，中概股也迎來轉機。據《華爾街日報》報導，阿里巴巴計劃分拆旗下晶片事業「平頭哥」(T-Head)上市，目標直指AI加速器晶片市場，試圖在中國科技競賽中挑戰輝達的地位。此舉激勵阿里巴巴美股ADR盤中強彈逾 6%。而半導體老將英特爾（Intel）則在財報公布前夕表現震盪，投資人正屏息以待其134億美元營收目標能否達成。

阿里巴巴分拆旗下晶片事業「平頭哥」上市，阿里巴巴美股ADR大漲逾6%。（圖／翻攝Yahoo！股市）

盤中數據表現：四大指數全線噴出

截至發稿時間台北23日凌晨1時，美股各大指數表現如下：

* 道瓊工業指數：上漲 449.02 點（或 0.91% ），暫報 49,526.25 點。

* 那斯達克指數：上漲 245.59 點（或 1.06% ），暫報 23,470.42 點。

* 標普500指數：上漲 50.17 點（或 0.73% ），暫報 6,925.79 點。

* 費城半導體指數：上漲 49.94 點（或 0.62% ），暫報8,092.01點。

* 台積電 ADR：上漲 2.09%，報 332.92美元。

儘管股市大漲，債市卻顯得沉重，10年期美債殖利率升至4.26%，顯示市場對經濟過熱仍存有一絲戒心。那斯達克執行長佛里德曼（Adena Friedman）強調，過去一年外資流入美股金額驚人，只要美國經濟能持續創造超額報酬，這股資金洪流將會延續。

英特爾（Intel）財報公布前夕表現震盪，投資人屏息以待營收目標能否達成。（圖／翻攝Yahoo！股市）

川普警告歐洲：拋售美國資產將遭大規模報復

丹麥退休基金 AkademikerPension 本周宣布計劃退出 1 億美元美國公債投資，格陵蘭 SISA 退休基金也表示正考慮是否應繼續投資美國股票。美國總統川普稍早在達沃斯接受福斯商業新聞專訪警告，若歐洲投資人開始拋售持有的數兆美元美國股票和債券，美國將進行大規模報復。

更多三立新聞網報導

川普嗆歐洲：敢拋售美債資產，將遭美方「大規模報復」！

獨家／誰在削弱國防？美官員密訪台 藍營高層被視為「安全對立面」

泰政壇怪傑拋「一妻四夫」爭平權 昔「16歲破處」卻禁學生愛愛遭酸雙標

公車性騷片破200萬點閱！男自清「陳屍家中」 女網紅教唆自殺被捕

