快訊／川普瑞士行平添波折！空軍一號驚傳故障 緊急回航

美國總統川普20日晚間搭乘空軍一號，飛往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇，卻不料遭遇飛機故障，只好緊急返回馬里蘭州的安德魯空軍基地。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稱，空軍一號發生了「微小的電力問題」，川普將改搭基地內的另一架飛機前往。李威特強調，空軍一號起飛不久，組員就發現了問題，部分客艙燈光無法亮起，而飛機掉頭是為了「以防萬一」。

空軍一號為波音747-200機型，自1990年代就服役，但川普經常抱怨該機太小、不夠氣派。他於第一任期的政府與波音談了新合約，要換成兩架新的747-8機型。但這兩架飛機直到他第二任期結束，都預料不會完工。

去年5月川普政府自卡達接收了一架747-8型新機，但也須經過大量裝修，才能作為空軍一號使用。目前仍不清除戰爭部要花多久時間，才能完成對新機的安全措施。

