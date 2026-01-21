快訊／川普發文與北約達成「格陵蘭協議框架」 撤回2月加徵關稅制裁

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普在達沃斯經濟論壇演說結束後不久，在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行「極具建設性」的會談，雙方就格陵蘭及整體北極地區的未來達成協議框架。川普同時宣布，基於此進展，原定於2月1日生效的關稅制裁將暫緩執行。

川普發文稱已經和北約達成格陵蘭協議框架。（圖／翻攝自X平台白宮帳號）

川普在貼文中指出，這項與北約達成的解決方案若最終落實，對美國及所有北約成員國而言將是巨大的勝利。他在文中寫道：「基於這項共識，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。」

川普在文中也特別提及「金穹」（The Golden Dome）計畫。「金穹」是川普極力推動的先進飛彈防禦系統，意在攔截高超音速飛彈與彈道飛彈威脅，而格陵蘭的地理位置對於該防禦網絡的部署至關重要。川普表示，關於該計畫與格陵蘭的相關討論仍在進行中，隨著談判進展，將釋出更多資訊。

此外，川普也欽點了高規格的談判團隊負責後續事宜。根據貼文內容，副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及中東特使威特科夫（Steve Witkoff）將全權負責相關談判，並直接向川普報告。

川普對格陵蘭的興趣由來已久，此次透過北約框架介入北極事務，並以關稅作為談判籌碼，顯示美國在北極戰略佈局上的強硬態度出現轉圜空間。隨著談判團隊名單的確認，美方與丹麥及北約盟國在北極議題上的角力，預料將進入下一階段的實質磋商。

