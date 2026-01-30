快訊／川普社群發文 宣布提名華許為新任聯準會主席

美國總統川普1月30日宣布，提名聯準會前理事華許為新任聯準會主席。圖為華許去年出席史丹佛大學胡佛研究所舉辦的貨幣政策會議。路透社



美國總統川普美東時間30日上午近7點在社群發文，宣布提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席。

川普在自家社群Truth Social發文說：「我非常榮幸地宣布，我將提名華許出任聯邦準備理事會主席。華許目前擔任胡佛研究所謝普德家族傑出經濟學訪問研究員，以及史丹佛大學商學研究所講師。他也是杜肯家族辦公室有限公司（Duquesne Family Office LLC）執行長朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）的合夥人。

廣告 廣告

華許在史丹佛大學取得文學士學位，並在哈佛法學院取得法律博士學位。他在經濟與金融領域有廣泛研究。華許曾向英格蘭銀行（英國央行）提交一份獨立報告，提議改革英國的貨幣政策執行方式，英國國會採納了該報告的建議。

華許以35歲之齡成為史上最年輕的聯準會理事，並於2006年至2011年間擔任聯準會理事、聯準會20國集團（-20）代表，以及理事會派駐於亞洲新興與已開發經濟體的特使。

此外，他曾擔任行政理事，管理並監督聯準會的運作、人事與財務表現。在獲任聯準會職務前，華許於2002年至2006年間擔任總統經濟政策特別助理，以及白宮國家經濟會議執行秘書。此前，華許曾是紐約摩根士丹利公司併購部門成員，擔任副總裁暨執行董事。

我認識華許很長一段時間了，我毫不懷疑他將成為史上偉大的聯準會主席之一，也許會是最出色的一位。除此之外，他簡直就像是天生適合這個角色，他絕對不會讓大家失望。恭喜你凱文！川普總統。」

由於稍早美媒已報導川普將宣布提名華許的消息，因此美股反應平靜，三大股盤前小跌0.35%至0.52%。

華許原本是支持高利率抗通膨的鷹派，但他這幾個月來公開支持降息，與川普保持立場一致。

華許於2006至2011年擔任聯準會理事，是川普2017年挑選聯準會主席時的候選人之一，川普後來選了鮑爾，他曾多次公開表示非常後悔。

更多太報報導

快訊／原來是同一案！東京羽田機場搶劫未遂受害人 飛抵香港又被搶

川普：天氣嚴寒 普丁同意暫停攻擊烏克蘭一週

快訊／中國「有條件」放行輝達H200晶片銷中 DeepSeek獲准採購