快訊／川普突發文取消美伊會談！聲援伊朗抗爭：救兵已在路上

川普突發文取消美伊會談！聲援伊朗抗爭：救兵已在路上。（圖／翻攝自X平台 @GlobalUpdates24）

美國總統川普於 13 日透過其社群平台 Truth Social 發表震驚全球的連環貼文。針對伊朗境內不斷升級的流血鎮壓，川普宣布即刻取消所有與伊朗官員的會面計劃，並公開向伊朗抗議者喊話「救兵已在路上（HELP IS ON ITS WAY）」，此舉顯示美伊關係已陷入拜登政府以來最嚴峻的冰點。

停止談判：取消所有外交接觸

川普在貼文中以強硬語氣表示，鑑於伊朗當局對民眾進行「毫無意義的殺戮」，他已下令取消美方與伊朗官方的所有預定會議，直到鎮壓行動停止。川普強調，美國不會與一個對自己國民開火的政權坐在談判桌前，這與白宮日前釋出「探索外交可能」的口風出現了 180 度的大轉變 。

伊朗外長阿拉奇。他於12日的半島電視台專訪中，反嗆川普的軍事威脅，稱他們國家準備好開戰。（圖／翻攝自X平台 @mog_russEN）

向示威者喊話：記下兇手名單

川普在最新發文中直接對伊朗抗爭者（Iranian Patriots）表示支持，呼籲他們「持續抗議，拿回你們的制度（TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!!）」。他更嚴厲警告伊朗當局，要求示威者「記下兇手與施暴者的名字」，並聲稱這些人未來將付出「巨大代價」。川普感性地寫道：「伊朗正看見前所未有的自由契機，美國隨時準備好提供協助！」 。

全面關稅戰：與伊貿易國一律課徵 25%

除了政治表態，川普更祭出極端的經濟制裁手段。他宣布「即刻生效」，任何與伊朗進行貿易往來的國家，其銷往美國的商品一律加徵 25% 的關稅。此項行政命令被視為針對中國、印度與俄羅斯等伊朗石油主要買家。川普直言這項命令是「最終且具決定性的」，完全沒有協商餘地，試圖徹底切斷伊朗政府的資金來源。

川普在社群媒體發文，聲援伊朗抗爭。（圖／翻攝Truth Social＠realDonaldTrump）

國際反應：戰爭迷霧籠罩中東

面對川普的連發「震撼彈」，國際社會高度戒備。伊朗最高領袖哈米尼隨即在社群媒體反擊，將川普描繪成「當代法老」，並警告其將面臨暴君的下場。同時，隨著美國要求公民立即離開伊朗，外界猜測川普政府是否正考慮對伊朗核設施或軍事據點發動精準空襲，以實踐其「救兵已在路上」的承諾 。

