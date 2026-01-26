快訊／川普突調漲南韓關稅 青瓦台：未接獲美國政府正式通知

川普貼文中，提及達成協議後，也與南韓總統李在明確認關稅相關事宜，然而南韓國會卻遲遲未通過，故宣布調整對韓關稅。（翻攝自臉書@李在明）

美國總統川普以南韓遲遲未通過協議為由，宣布將南韓的汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。對此，南韓青瓦台回應，「目前尚未接獲美國政府的正式通知，也沒有任何關於細部內容的說明。」同時相關部長也將急赴美國談論此事。

川普（Donald Trump）於台灣時間27日於自家社群媒體「Truth Social」發文點名，由於南韓的國會並未履行其與美國達成的協議，因此宣布將南韓的汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。

據《韓聯社》報導，南韓青瓦台稍早表示，將於上午由政策室長金容範主持，召開由相關部會參與的對策會議，預計將透過會議決定政府層級的應對方向，「目前尚未接獲美國政府的正式通知，也沒有任何關於細部內容的說明。」

此外，青瓦台相關人士也指出，為討論加強防衛產業合作而正在訪問加拿大的產業通商資源部長金正官，也將儘速訪問美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就相關事宜進行協商。

外界普遍認為，川普此舉是針對為落實韓國對美投資所需的《韓美戰略性投資管理特別法案》尚未在國會通過一事提出問題。但有人批評，先前韓美簽署的備忘錄已明定，關稅調降措施將自「為履行協議而將相關法案提交至韓國國會的當月1日」起溯及適用，因此川普總統的主張在事實關係上並不相符。

