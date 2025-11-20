快訊／川普簽了！性犯罪富豪艾普斯坦檔案 30天內將公開

編譯張渝萍／綜合報導

性犯罪富豪艾普斯坦的檔案將公開！美國總統川普（Donald Trump）19日已簽署通過新法，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案將被強制公開。根據法案，司法部必須在30天內公開所有與艾普斯坦相關的法案與通訊，包括2019年他死在聯邦監獄的相關調查。

​

美聯社快訊報導，川普已簽署法案，強制艾普斯坦的檔案公開。他在宣布法案簽署時，按慣例在社群媒體上也發文：「民主黨利用『艾普斯坦』這個問題，企圖轉移大家對我們驚人勝利的注意力，但這問題其實對他們的影響遠大於共和黨。」

廣告 廣告

其實川普早在數月前就可以選擇主動公開許多文件，但他先前一直反對公開，直到受到來自自家政黨壓力後，他態度180度大迴轉，要求自家黨員先前針對該法案投票時全投下同意票。

根據新法案，司法部必須在 30 天內公開所有與艾普斯坦相關的檔案與通訊，以及2019年艾普斯坦在聯邦監獄死亡的相關調查資訊。

法案允許對艾普斯坦受害者的資訊進行刪減，以保護正在進行中的聯邦調查，但司法部不能以「尷尬、名譽受損或政治敏感性」為理由扣住資訊。

而艾普斯坦生前人脈極廣，共和民主兩黨都有不少大咖與他有交情，檔案公開將披露更多內容，可能對政壇投下震撼彈。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

再提美國晶片產業被拿走 川普澄清了！「不怪台灣」原因曝光

才喊「可恥」！川普再次點名美國晶片產業被拿走：我不責怪台灣

卓榮泰宣布了：明年擴大「城鎮韌性演習規模」並首度實施跨縣市協同演練

台積退休大將帶2nm機密投靠英特爾？ 前董事回應了！

