快訊／川普簽署台灣保證實施法案！林佳龍表感謝：台美關係往前邁一大步

記者詹宜庭／台北報導

林佳龍回應川普簽署《台灣保證實施法案》。（圖／記者詹宜庭攝影）

美國白宮2日宣布，總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。對此，外交部長林佳龍今（3日）表示，「台美關係正常化進一步發展，我們表示肯定與感謝」。

「台灣保證實施法案」今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交川普簽署生效。法案規定，國務院至少每5年必須全面檢視與台灣互動的規範，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。林佳龍今早受訪表示，台灣保證實施法案獲得參眾兩院跨黨派支持後，川普正式簽署，這對台美關係是往前邁一大步，雙方交往準則彼此更完整互動，包括聯邦機關洽公或到代表處互動，「台美關係正常化進一步發展，我們表示肯定與感謝」。

