快訊／川普親點！前聯準會理事華許獲提名出任主席 華爾街預期鷹派轉型

國際中心／程正邦報導

美國前聯準會理事凱文·華許，被川普欽點為Fed主席鮑爾接班人。（圖／翻攝Hoover Institution）

美國政壇與全球金融市場今日迎來重磅消息。美國總統川普於 30 日正式宣布，提名現年 55 歲的前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接替現任主席，成為下屆美國聯邦準備理事會首長。這項提名案若獲得聯邦參議院通過，將象徵美國貨幣政策邁入全新的「川普時代」。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）即將卸任，任內多次拒絕降息跟川普槓上。（圖／翻攝自Fed官方YT頻道）

最年輕理事重返體系 川普青睞「市場派」背景

凱文·華許在金融界資歷深厚，曾任職於摩根大通（J.P. Morgan），並在 2006 年以 35 歲之齡成為 Fed 史上最年輕的理事，經歷過 2008 年金融海嘯的洗禮。川普在提名聲明中盛讚華許具備「無與倫比的市場洞察力」與「對經濟強韌性的堅定承諾」。

廣告 廣告

市場分析指出，川普此次越過現任主席鮑爾（Jerome Powell）另尋他人，主因在於沃什長期以來對聯準會資產負債表擴張持保留態度，並主張更具「靈活性」的貨幣政策，這與川普希望放鬆金融監管、推動經濟高成長的目標不謀而合。

川普到聯準會「翻修現場」與聯準會主席鮑威爾談話。（圖／翻攝自白宮官方YT）

華爾街震盪：市場如何解讀「華許提名」？

華許獲提名的消息傳出後，美國公債殖利率與美股盤中出現波動。投資銀行高盛（Goldman Sachs）分析師認為，沃什的風格偏向「務實的鷹派」，他過去曾批評聯準會過於依賴過時的經濟指標（如菲利浦曲線）。以下是市場對其上任後的兩大預期：

1. 監管放寬： 華許被認為比前任官員更傾向減輕銀行的合規成本，這對華爾街大型金融機構是一大利多。

2. 利率動向： 儘管川普傾向低利率，但華許曾公開警惕通膨風險。市場正密切觀察他如何在「總統的期待」與「維持物價穩定」之間取得平衡。

下一關：參議院的政治角力

儘管共和黨在參議院占有多數優勢，但華許的提名案預計仍將面臨民主黨人的嚴格審視。反對者主要質疑他在金融海嘯期間的決策立場，以及他是否能保持聯準會的獨立性，避免貨幣政策淪為白宮的政治工具。

若提名順利過關，華許將面臨如何在後疫情時代的通膨壓力下，引導美國經濟達成「軟著陸」的嚴峻挑戰。

更多三立新聞網報導

莫讓「效率」淪為奪命漏洞！學者評台64線丟包命案：制度才是關鍵

劍指深海！海鯤號挑戰「百米潛航」捷報頻傳 國軍情監偵反制共軍偵蒐

數位暴力零容忍！政院通過刑法修正案：網路公然侮辱最重罰20萬、關2年

戲劇女王洗刷冤屈！米倉涼子涉毒案獲不起訴 日媒：男友離日成關鍵

