快訊／川普證實空襲委內瑞拉！宣布馬杜洛夫婦已遭「跨國抓獲」

國際中心／程正邦報導

美國總統川普宣布全面海上封鎖委內瑞拉，不准受制裁的油輪出入，但此命令的合法性立即受到專家們質疑。（圖／翻攝自X平台 @Maga_Trigger）

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間 3 日凌晨爆發連環大規模爆炸後，美國總統川普（Donald Trump）隨即於社群媒體投下震撼彈。川普正式證實，他已下令美軍對委內瑞拉實施代號未明的軍事行動，並驚人宣稱委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人已遭美方與執法部門聯合「抓獲並帶離委國境外」。

同樣是運毒、販毒問題，川普對委內瑞拉總統馬杜洛態度就異常強硬，且不少指控被認為有待確認。（圖／翻攝自X平台@eleccionescolom）

戰地直擊：凌晨 2 點的 7 次巨響與火光

綜合路透社與美聯社報導，攻擊發生在卡拉卡斯時間凌晨 2 時許，這座擁有數百萬人口的都市經歷了恐懼的一夜。目擊者指稱，天空中傳來強烈的戰機轟鳴聲，隨後南部軍事基地周邊接連發生至少 7 次劇烈爆炸。爆炸引發的強光照亮半個天空，緊接著首都多處陷入大範圍停電。

廣告 廣告

在通訊中斷前，馬杜洛曾緊急發表全國演說，宣布國家進入「最高作戰狀態」與「緊急狀態」，要求軍方保衛領土，隨後其訊號便消失在公眾視野中。

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態,馬杜羅怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

川普「海湖莊園」預告：行動大獲全勝

稍早，川普在 X 平台上高調宣布行動成果，川普發文稱：「美軍與執法部門聯合發動了大規模且成功的突襲。馬杜洛及其夫人已被成功抓獲，並安全帶離委內瑞拉境內。」 他預告將於美東時間上午 11 點（台北時間今晚深夜）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行正式記者會，向全球公開此次行動的細節與影像紀錄。

儘管委內瑞拉近年產量受限，但其身為全球石油儲量最豐富國家的地位，使得任何軍事政變或空襲都會引發國際油價的恐慌性攀升。鄰國哥倫比亞與巴西已加強邊境戒備。美洲國家組織（OAS）與聯合國預計將在接下來的 24 小時內召開緊急會議。若「跨國抓捕現任元首」屬實，這將是繼 1989 年美軍入侵巴拿馬抓捕諾瑞嘉後，最受爭議的軍事介入。

川普發文證實空襲，聲稱抓獲總統馬杜洛。（圖／翻攝自X平台 @川普）

更多三立新聞網報導

7年長跑敵不過「半價房產」？父喪後男友突求婚 背後算計讓她看清

愛上AI的代價？精神科醫師警告「AI症候群」：過度被肯定恐釀認知妄想

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態 馬杜洛怒斥：美圖謀石油資源

南瓜「削皮去籽」太可惜！專家揭密：瓤的胡蘿蔔素竟是果肉2倍

