快訊／川普證實美軍動武！委內瑞拉境內連環爆 馬杜洛被捕、全國進入緊急狀態

委內瑞拉境內3日發生多起爆炸。（翻攝X畫面）

委內瑞拉首都加拉加斯1月3日凌晨傳出爆炸聲響，委內瑞拉政府隨即指控美國對其發動軍事攻擊，總統尼古拉斯馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布全國進入緊急狀態，區域局勢迅速升溫。美國總統川普（Donald Trump）稍早親自證實，美國已對委內瑞拉發動大規模軍事行動，且馬杜洛已被捕。

衝突是怎麼發生的？

根據當地媒體報導，加拉加斯於3日凌晨發生多起爆炸事件，至少傳出7起爆炸聲響，現場目擊不明航空器低空飛行，部分地區一度停電，包括主要的蒂烏納軍事基地（Fuerte Tiuna）與拉卡洛塔機場（La Carlota）。

委內瑞拉政府隨即指控美國發動軍事侵略，稱攻擊範圍涵蓋加拉加斯，以及米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州等地的多處民用與軍事設施。總統馬杜洛在國家電視台發表談話，形容事件「極端嚴重」，警告這可能將拉丁美洲拖入動盪。他隨後簽署法令，宣布全國進入緊急狀態，下令動員軍隊、啟動全面國防計劃，並呼籲民眾上街動員，以維護國家主權與公共秩序。

此次衝突背景可追溯至川普上任後，持續對委內瑞拉施壓。美方指控馬杜洛政權涉及毒品走私與恐怖活動，先前已扣押委內瑞拉油輪，並在加勒比海部署海軍進行封鎖。外媒指出，1月3日的行動是美國首次在委內瑞拉境內發動大規模陸上打擊，目標包括涉嫌用於毒品裝載的碼頭與軍事設施。

川普發文，證實對委內瑞拉發動軍事行動。（翻攝Truth Social）

川普親自說明行動背景？

川普稍早在自家「真實社交」發文，親自證實美國已對委內瑞拉發動大規模軍事行動，更表示馬杜洛已與其妻一同被捕、被帶離委內瑞拉。川普指出，此次行動是與美國執法單位共同執行，強調行動已成功完成，相關細節將於後續對外說明。他同時預告，將於當地時間1月3日上午11時，在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會，說明此次行動背景與後續安排。

多家美媒報導，此次行動確實由川普下令執行，目的是打擊馬杜洛政權的毒品網絡。匿名官員也向《Fox News》與《CBS News》證實美軍參與相關行動。

