快訊／川普警告伊朗快談判：大型艦隊逼近 規模大於派往委內瑞拉

國際中心／林奇樺報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早在社交平台Truth Social發文警告伊朗，呼籲伊朗當局重返談判桌，就核武問題達成一項「公平且對各方都有利的協議」，否則將會有比去年「午夜重鎚行動」還要重大的破壞行動。

川普發文警告伊朗，呼籲伊朗當局重返談判桌（圖／翻攝自The White House YouTube）

川普在發文中表示，一支由航母「林肯號」領軍，且規模龐大的海軍艦隊正朝伊朗方向前進，其規模甚至大於先前派往委內瑞拉的艦隊。他形容艦隊目前正「迅速前進，具備強大力量、熱忱與明確目的」，並強調艦隊「準備好、願意並能迅速執行任務，在必要時以速度與暴力達成目標」。

川普表示，他希望伊朗「能夠迅速『回到桌前』進行談判」，達成一項確保「沒有核武器」的協議，並認為這樣的結果對所有當事方都有利。他同時指出「時間正快速流逝，這一點至關重要」。

在文中他回顧過去曾對伊朗說過「達成協議」，但對方當時未接受，因此後來發生了美軍稱之為「午夜重鎚行動」（Operation Midnight Hammer）的重大破壞行動。川普警告，如果伊朗未再次採取行動，下一次攻擊將「遠比之前更為嚴重」，他呼籲不要再讓類似情況發生。

不過在川普發表這篇威脅性十足的言論前，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）表示，在面臨攻擊威脅的情況下，伊朗不會重啟談判。

