快訊／川普達沃斯重磅推「和平委員會」簽署儀式 舞台擺放20張椅

美國總統川普主導的「和平委員會」（Board of Peace）即將在瑞士達沃斯的世界經濟論壇舉辦簽署儀式。台上已擺放20張椅子，預計將提供給今日會簽署條約的各國領袖。

川普即將在達沃斯論壇舉辦和平委員會簽署儀式。（圖／翻攝畫面）

根據《衛報》快訊報導，現場氣氛逐漸升溫，因為川普即將在這場活動中正式推出他的「和平委員會」。目前各國代表已湧入會場中，舞台背板可見大大和平委員會字樣。有不少人期待這個新組織的誕生，但也有人憂心和平委員會會削弱聯合國的角色。

另外，英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，基於對於俄羅斯參與和平委員會的疑慮，英國不會簽署川普提出的「和平委員會」（Board of Peace）條約。

外交大臣指出，英國強力支持美國總統提出、並計畫於週四在達沃斯世界經濟論壇上凸顯的加薩 20 點計畫。

不過，在被問及英國是否會加入所謂的「和平委員會」時，古柏接受BBC訪問時曾表示，「還有大量工作要做。我們今天不會成為簽署國之一，因為這是一項涉及更廣泛層面的法律條約；此外，當總統普丁仍未展現任何對烏克蘭和平承諾的跡象時，我們也對他參與任何以『和平』為名的機制感到憂慮。」

