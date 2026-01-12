快訊／川普鐵桿議員葛拉漢演說突縮短 驚爆「可能就在今晚」轟炸伊朗

國際中心／彭光偉報導

共和黨參議員葛拉漢於美國時間週日（11日）晚間出席一場公開活動時，語出驚人地暗示，美國極有可能在「今晚」對伊朗發動軍事打擊。（圖／翻攝自X平台Spencer Hakimian@Spencer Hakimian帳號）

美國轟炸伊朗時間定了？美國共和黨資深參議員、同時也是美國總統川普（Donald Trump）最核心的盟友林賽葛拉漢（Lindsey Graham），於美國時間週日（11日）晚間出席一場公開活動時，語出驚人地暗示，美國極有可能在「今晚」對伊朗發動軍事打擊，引發國際高度關注。

根據現場流出的演說內容，葛瑞姆在出席猶太非營利組織「Tzedek Association」的募款活動時，突然縮短了演講篇幅。他神情嚴肅地對台下群眾表示：「我必須稍微縮短演講的原因是......我不知道具體是什麼，但『可能就是今晚』（this might be the night）。」

這番話被外界解讀為美軍即將對伊朗發動空襲的信號。葛拉漢隨後補充道：「現在只是時間問題，為什麼只是時間問題？你們知道我在說什麼，對吧？這個暴政政權必須終結。為了伊朗善良的人民，也為了我們自己和以色列人民，我們必須結束這一切。」

事實上葛拉漢早就在社群平台X上對伊朗示威者喊話：「致伊朗人民：你們漫長的噩夢即將結束。川普總統和所有熱愛自由的人都注意到了你們結束壓迫的勇氣。」他更直言「上帝保佑，援軍即將抵達（Help is on the way）」，並多次提及川普手持「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）帽子的畫面，顯示白宮與國會鷹派在對伊朗問題上已達成高度共識。

隨著伊朗國內爆發近年來最大規模的反政府示威，伊朗革命衛隊將動亂歸咎於恐怖分子，並揚言鎮壓。而川普則是公開表示，目前軍方已經針對伊朗局勢評估介入行動。

儘管葛拉漢與川普展現強硬態度，但美國政壇並非一面倒支持動武。共和黨參議員藍德·保羅（Rand Paul）在ABC節目中警告：「我不認為轟炸伊朗能達到預期效果。」民主黨參議員華納（Mark Warner）也擔心，軍事攻擊反而會激起伊朗民族主義，讓人民團結在現有政權周圍抵抗外敵，重演1953年美國介入伊朗政局後的歷史教訓。

目前伊朗流亡領袖、前巴勒維王朝王儲雷扎·巴勒維（Reza Pahlavi）也已表態，準備好返回伊朗領導民主過渡。隨著葛拉漢拋出「今晚動手」的暗示，全球目光正緊盯華盛頓與德黑蘭的最新動態。

