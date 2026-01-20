快訊／川普關稅反噬來了？美股開盤4大指數全跌

財經中心／倪譽瑋報導

川普因格陵蘭議題對歐洲多國課關稅，歐洲經濟圈有出現大賣美債反制的聲音。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國總統川普的關稅政策合法性有望宣判，加上他似乎惹到了歐洲，為美股帶來不確定性。個股消息上，美光（Micron）除了宣布收購晶圓代工大廠力積電的廠房外，在美國的晶圓廠也正式動土；非科技股則有Netflix與派拉蒙影業（Paramount）收購華納兄弟探索的大戰，如今Netflix要以全現金來買。今（20）日美股開盤，4大指數暫時走跌，其中道瓊狂瀉破500點。

20日美國最高法院可能公布川普關稅的合法性裁決，如果裁定違憲，美國政府可能得吐回先前已收的關稅，但若判決未有結果，貿易戰的不確定性恐持續至2月下旬。此外，川普為格陵蘭議題向歐洲多國課稅，部分領袖已揚言反制，歐洲金融圈甚至出現拋售美國資產如美債、股票反擊的聲音，美國公債恐加入全球債市遭到拋售的行列。

個股消息，美光宣布以18億美元，收購力積電銅鑼廠房及無塵室，有望為公司增添先進製程DRAM產能；此外，美光在紐約州的「1000億美元晶圓廠」正式動土，可見擴產相當積極。此外，Netflix與派拉蒙的收購大戰有進展，前者向美國證交會提交文件中，以「每股27.75美元現金」出價，要收購華納兄弟旗下HBO Max串流平台等資產。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌586.98點或1.19%、標普500指數下跌94.70點或1.36%、那斯達克綜合指數下跌413.31點或1.76%、費城半導體指數下跌99.61點或1.26%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌5.30美元或2.85%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.26美元或0.49%。另外，美光（MU）上漲6.45美元或1.78%、Netflix（NFLX）上漲1.34美元或1.52%。

