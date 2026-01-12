快訊／川普一句話掀金融風暴？美股開盤「多家銀行巨頭走跌」

財經中心／倪譽瑋報導

川普喊話大幅限縮信用卡年利率，多家銀行組織抨擊，此舉將導致風險定價機制崩潰。（圖／翻攝自The White House YouTube）

今（12）日值得關注的美股消息，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指控，政府以司法手段威脅自己；還有美國總統川普喊出要把信用卡年利率（APR）限制在10％，引爆美國銀行業群起反對，可留意金融巨頭如第一資本（Capital One）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通（J.P. Morgan）的股價是否有波動。今日美股開盤，上述三家金融大咖暫走跌。

先前鮑爾表示，美國司法部已對自己發出大陪審團傳票、威脅對他提出刑事起訴；他直指此舉是川普政府施壓，要求降低利率。消息一出，部分投資人出現擔憂情緒「貨幣政策恐遭政治接管」。配合聯準會降息率預期低、伊朗地緣政治升溫，國際金價一度飆升至每盎司4564美元以上。

另外，川普也喊話對金融業做出限制，為解決美國民眾遭信用卡「剝削」的問題，自2026年1月20日起，要把信用卡年利率上限固定在10％，不過未說明如何推動。此言一出，引發美國銀行界強力反彈，直指利率上限恐導致風險定價機制崩潰；相關金融股持續評估政策風險。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌310.04點或0.63%、標普500指數下跌30.16點或0.43%、那斯達克綜合指數下跌86.09點或0.36%、費城半導體指數下跌45.05點或0.59%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.26美元或0.14%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.20美元或0.08%。另外，第一資本（COF）下跌13.91美元或5.58%、花旗（C）下跌3.58美元或2.95%、摩根大通（JPM）下跌5.66美元或1.72%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

