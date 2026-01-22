快訊／川普「放軟」成功救市？美股開盤4大指數全漲了

財經中心／倪譽瑋報導

川普想拿格陵蘭曾與歐洲多國槓上，如今他表示不會動武，還收回了關稅。（圖／翻攝自川普臉書）

美國總統川普在格陵蘭議題上態度放軟，從考慮動武到主動談協議，美歐緊張局勢緩解，對美股影響待觀察；另外，美國重要經濟數據2025年第三季GDP、第三季核心PCE、上週初領失業金人數都公布了，基本與市場預期相近。個股可留意的有即將公布財報的英特爾（Intel）。今（22）日美股開盤，4大指數暫時走漲，道瓊一度漲破400點。

回顧地緣政治方面的消息，川普想要格陵蘭，原定2月1日對丹麥、德國等歐洲8國加徵10％關稅，如今在會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）後，除了撤回關稅外，也表示不會對格陵蘭動武，並稱完成了「協議框架」確保多方都有利，尤其在礦產領域上。

另外，本次開盤前有眾多經濟數據公布，美國2025年第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為4.4％，優於前一季3.8％、創下兩年來最勁，也比市場預期的4.3％高。至於2025年第三季核心個人消費支出（PCE）物價指數，季增年率2.9％，剛好等於市場預期的2.9％。而1月17日當週初領失業金人數為20萬人，低於市場預期21.2萬，顯示勞動市場持續低裁員。

個股消息則有英特爾，它在上個交易日大漲11.7％作收，創下自2022年來最高收盤價，如今公司將在本次盤後公布第四季財報，FactSet彙整市場預期共識，營收估計達134億美元。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲406.30點或0.83%、標普500指數上漲49.17點或0.72%、那斯達克綜合指數上漲224.00點或0.96%、費城半導體指數上漲127.55點或1.59%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.12美元或1.16%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.72美元或0.69%。另外，英特爾（INTC）下跌0.73美元或1.35%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

