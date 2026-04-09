快訊／川普：美伊協議破裂將「全面開火」
中東戰爭進入第6週，儘管美國與伊朗達成2週暫時停火協議，但戰火尚未完全平息。
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間9日凌晨（台灣時間9日中午12時）再度發表強硬聲明，宣布所有美國艦艇、戰機及軍事人員將持續駐紮於伊朗境內及周邊地區，並警告若協議未獲完全遵守，美軍將以前所未有的規模與強度「全面開火」。
美軍戰力持續駐防 確保協議獲得完全遵守
川普透過社群平台宣布，包括所有美國艦艇、戰機、軍事人員，以及額外的彈藥、武器與任何具備致命打擊及摧毀能力的裝備，將維持現狀持續駐紮於伊朗境內及周邊。
川普強調，這項軍事部署將持續到真正的協議完成，且確認各方已完全遵守協議內容為止。
警告協議破裂後果 川普 戰鬥將以前所未有強度展開
川普在文中指出，雖然目前敵人已「喪失基本戰鬥力」，但若因任何原因導致協議未能獲得遵守，戰鬥將以前所未有的規模、力度與強度展開。他警告，屆時美軍的打擊行動將是空前的。
儘管川普表示協議破裂的可能性很小，但他補充說明，美軍目前正處於整裝待發的狀態。川普強調，美方隨時準備好進行「下一次的征服」，以確保美國與盟友的戰略目標獲得落實。
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