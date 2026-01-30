快訊／川普：美東時間週五上午宣布聯準會主席人選

2026年1月27日，美國總統川普在愛荷華州的造勢活動上發表演說。美聯社



全球關注美國下一任聯準會主席人選，牽涉各國財經與投資。美國總統川普29日表示，他將在美東時間週五上午公布新任聯準會主席。

川普29日稍早曾說，會在下週（2月第一週）公布接任人選，不過他當天稍晚陪同第一夫人梅蘭妮亞在華府甘迺迪藝術中心（Kennedy Center ）參加其紀錄片首映時表示，會在週五上午公布新任聯準會主席人選。

華府時間比台灣慢13小時，因此川普公布的時間點可能是台灣週五晚間至深夜。

現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）任期至今年5月。鮑爾是川普第一任內提名任命，但後來川普對他長期不滿，認為鮑爾過於保守，不願大幅降息；聯準會29日宣布維持在3.50%至3.75%的區間不變，川普於是大罵鮑爾是蠢蛋。

廣告 廣告

目前可能成為聯準會主席的人選，包含前聯準會官員華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller）、貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder），以及川普首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

外界原本看好經濟學家哈塞特，不過在川普本月17日表示想把哈塞特留在白宮後，哈塞特在賭盤上已經一瀉千里。哈塞特堅定支持川普的各種政策，包含高關稅和強力打擊移民。

目前賭盤最看好貝萊德集團的里德。截至29日，里德在兩大網路預測市場Polymarket和Kalshi都是領先：在Polymarket上，里德成為下任聯準會主席的機率為42%，其次是華許29%；而在Kalshi網站，看好里德的機率為39%，華許為30%。

里德支持川普的降息方向，認為利率應降至3%。最近他接受財經頻道CNBC採訪時表示，聯準會必須將利率降至3%，「我認為這更接近平衡」。

賭盤第二看好的華許，曾是川普2018年挑選聯準會主席時的候選人之一，川普後來選了鮑爾，後來川普多次公開表示非常後悔。華許認為聯準會應進行體制改革，並希望縮小聯準會的資產負債表規模，但這一點可能不符合川普傾向寬鬆貨幣政策的立場。

現任聯準會理事華勒，是聯準會內部最早提出應該降息的人。華勒認為關稅不會導致通膨、刺激經濟和投資也需要低利率支持，這兩個論點促成了聯準會去年連續3次降息。

聯準會是獨立機構，根據就業市場、通膨等經濟狀況調整利率，不應受政治力影響。新任聯準會主席一方面要取得市場和投資人信任，證明自己不是總統的傀儡，但一方面又要能夠安撫川普，避免觸怒龍顏，挑戰十分艱鉅。

更多太報報導

台灣續留匯率操縱觀察名單 敏感時期南韓又遭點名「貶勢不符基本面」

AI投資疑慮再起 微軟暴跌拖累美股早盤

川普：2月初宣布聯準會新主席 利率過高鮑爾不降息是「蠢蛋」