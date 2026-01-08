快訊／川普1句話引爆國防股！軍火大頭 NOC 飆漲 8% 科技股獲利回吐

財經中心／程正邦報導

今天科技巨頭獲利回吐、四大指數開盤走低，道瓊工業指數盤中拉回翻紅。（圖／翻攝Yahoo!美股）

美股週四（8日）開盤表現分岐，儘管投資人在週五非農就業報告前夕轉趨謹慎，導致科技大盤出現明顯獲利了結，但「川普交易」在國防領域強勢回歸。受美國總統川普計畫將 2027 財年軍事預算大幅拉升至 1.5 兆美元的消息激勵，國防軍工股逆勢突圍，成為盤面最強撐盤力道。

全球第四大軍火商 Northrop Grumman (NOC) 開盤後狂飆 8.08%，盤中滑落仍有逾 3%漲幅。（圖／翻攝Yahoo!美股）

川普揮灑「軍費支票」：Northrop Grumman 領頭暴漲

川普近日喊出，為了確保美國全球利益，預算規模將從目前的 1 兆美元提升至 1.5 兆美元，並直言關稅收入將支應這支「夢想軍隊」。

全球第四大軍火商 Northrop Grumman (NOC) 開盤後一度狂飆 8.08%；洛克希德馬丁 (LMT) 與 Kratos (KTOS) 盤前漲幅亦雙雙突破 7%。

協助生產戰機的波音 (BA) 上漲 1.39%；大數據服務商 Palantir (PLTR) 因傳出參與美軍近期在委內瑞拉的軍事行動，股價一度走高，不過盤中無力，下跌1.26%。

川普一句話，國防股撐起半邊天，軍火商洛克希德馬丁 (LMT) 盤中仍有逾 5%漲幅。（圖／翻攝Yahoo!美股）

科技股「降溫」：AI 題材面臨獲利了結

相較於國防股的火熱，先前漲勢強勁的人工智慧（AI）題材與科技龍頭則集體回檔。

指標股蘋果 (AAPL) 盤中下跌 1.59%，輝達 (NVDA) 雖面臨中國市場預付全款等嚴苛條款傳聞，股價盤中下修 2.19%。

特斯拉（TSLA）今日傳出欲打造自家 2 奈米晶圓廠，且上海工廠電驅系統產量破 500 萬台，但在大盤回檔壓力下，股價動能受限。

費城半導體指數下跌 2.36%，反映出資金在 2026 年初強勁表現後正暫時撤出高估值部位。

科技股今天表現不佳，輝達 (NVDA) 受消息面影響，股價盤中下修 2.19%。（圖／翻攝Yahoo!美股）

能源與商品：石油巨頭挺進委內瑞拉

在地緣政治風險下，能源市場動向亦引發關注。雪佛龍 (CVX) 正與美方談判擴大委國經營許可，股價逆勢走揚 1.44%。埃克森美孚與康菲石油亦傳出可能重返該區。油價受此激勵，布蘭特原油持穩於 61 美元上方。

儘管巴克萊上調金銀長期目標價，但因年度指數再平衡帶來的技術性賣壓，黃金跌破每盎司 4,450 美元，白銀亦同步下滑。

雪佛龍 (CVX) 正與美方談判擴大委國經營許可，股價逆勢走揚 1.44%。（圖／翻攝Yahoo!美股）

