快訊／川習會不到2小時落幕 雙方離場時握手致意

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平結束雙邊峰會，步出位在南韓釜山金海機場空軍基地的會場。路透社



美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）在南韓釜山進行的雙方峰會，在持續不到兩小時後已落幕，川普隨即將搭乘空軍一號專機離境返美。

CNN報導，兩位領導人於當地時間12時50分左右（台灣時間11時50分），於釜山金海國際機場的空軍基地握手，隨後一同走出會場，並未舉行聯合記者會。

川普和習近平踏出戶外後，再度握手致意。隨後習近平登上專屬座車，在車隊的護送下離開。

習近平將留在南韓展開為期三天的國是訪問，並參加明天（10/31）登場的亞太經合論壇（APEC）峰會。

川普在川習會前曾表示，雙方可能在今天簽署貿易協議。

