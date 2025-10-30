快訊／川習會談什麼？川普提前曝光 沒提及台灣

編譯林浩博／綜合報導

「川習會」30日稍早結束，美國總統川普在空軍一號飛回華府的班機上透露，自己與中國國家主席習近平有場「了不起的會議」，在許多議題達成共識，包括稀土為期一年的協議、中國恢復大豆購買。至於各界關注的台灣議題，川普斬釘截鐵表示：「從沒提到台灣。」

川普與習近平閉門會議後步出建築，川普在沒有翻譯的情況下，在習近平耳邊說了些話，但未獲習的回應。（圖／翻攝畫面）

綜合半島電視台與CNBC等外媒報導，川普在搭機返航途中稱，他與習近平「同意了幾乎所有事情」，「我們關注中國對稀土的出口管控」，美國對中國的關稅則從57%調低為47%。據川普說法，美中關於稀土的協議為期一年，每年都會重新協商。川普另表示，預計明年4月訪問中國。

至於地緣政治，川普稱他將與中國一起解決俄烏衝突，但會談中「從沒提到台灣」。

