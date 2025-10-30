快訊／巴黎羅浮宮驚天竊案 又5名嫌犯落網
法國媒體報導，巴黎警方週三（10/29）逮捕五名與羅浮宮竊案有關的嫌犯。此前已有兩名嫌犯落網。
法國電台RTL報導，司法部門消息人士透露，這五名嫌犯於週三晚間9時左右，在巴黎的多個地點同時被捕。
在此之前，警方已在25日逮捕兩名嫌犯，其中一人在戴高樂機場準備離境時被捕。法國BFM電視台報導，這兩名嫌犯目前均羈押候審。
羅浮宮19日一早剛開館不久，有四名竊賊搭乘車載式機械升降機，升上羅浮宮臨塞納河一側的二樓陽台。其中2名竊賊持砂輪機割開窗戶後，進入「阿波羅畫廊」（Galerie d'Apollon）展廳，搶走2個玻璃展示櫃內的文物，隨即搭乘另2名歹徒駕駛的機車逃逸。
巴黎檢方表示，遭搶的八件珠寶損失金額達8800萬歐元（約31.3億元台幣）。羅浮宮館長戴卡赫週三（10/22）坦言該館監視器系統老舊且數量不足，竊賊入侵之處完全不在監視範圍內。
