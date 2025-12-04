快訊／市長參選人兒子涉霸凌！8歲童被堵廁所12分鐘 賴瑞隆發聲明回應了

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

有意角逐明年底高雄市長選戰的立法委員賴瑞隆，其小孩在校涉及毆打同學，據《TVBS新聞網》報導，受害學生家長表示，孩子10月時在校遭同儕徒手毆打頭部與身體，逃到廁所後，對方甚至堵在門外長達12分鐘。受害學生家長並指控校方處理態度消極，直到報警後才得知對方家長是「有意角逐市長選舉的政治人物」，令她更加不安。立法委員賴瑞隆今（4）日晚間回應，對於小二孩子在校糾紛，他作為家長也希望儘快還原事情的經過，並會加強引導孩子尊重他人。

廣告 廣告

有意角逐明年底高雄市長選戰的立法委員賴瑞隆，其小孩在校涉及霸凌同學，賴瑞隆晚間回應。（圖／取自臉書／賴瑞隆）

據《TVBS新聞網》報導，受害學生家長指出，事件發生於10月中旬，孩子在課間遭同學出手攻擊，頭部、身體都被打，嚇得跑向廁所躲避，但對方緊追不捨。受害者家長也提供監視器畫面，孩子進入廁所後立即鎖門，而對方則在門口徘徊、插腰捲袖，還對著門內叫囂、恐嚇「出來就打死你」、「甩你耳光」等語，整整12分鐘，直到路過的同學察覺異狀，才叫來其他學生協助，合力帶離受害者。

受害者家長更憤怒表示，事發後第一時間要求學校通知當事者家長，但該名學生母親到校後態度強硬，反質疑她「你了解事情經過嗎？」不認為自家孩子有做錯事，讓受害者家長難以接受，並質疑校方遲遲未展開有效處理，直到她報警後才知道加害者的家長是有意角逐市長選舉的政治人物，使她懼怕又心寒。

校方回應，目前案件已啟動調查程序。只要家長正式提出訴求，校方會依照教育部規範的法定流程積極處理。校方強調，此案已完成通報，調查將秉持透明、公正，確保學生安全與權益受到保障。

立法委員賴瑞隆今（3） 日晚間發出聲明，首度回應孩子所涉校園衝突。他表示，「對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的我也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。」對於小孩在校與同儕間的摩擦，賴瑞隆承諾會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長，並懇請各界給予教育與輔導的空間，關心的同時讓事件朝正向方向發展。

更多FTNN新聞網報導

兩天內兩媒體公布高市長民調差異大 柯志恩指TVBS與她觀察較一致

TVBS高市長民調僅賴瑞隆「小贏」柯志恩2% 許邱林三人皆輸柯7-10%

高雄市長最新民調邱議瑩暫居領先 林岱樺：做不到萬人造勢就做假民調造勢

