快訊／年節前夕傳憾事！台中某醫大女教授倒臥校內停車場…送醫搶救不治
記者吳泊萱／台中報導
年節前夕，台中北屯區驚傳死亡意外，今日（12日）下午2時許，中部某醫學大學一名67歲謝姓女教授，被人發現倒臥在校內地下停車場，警消獲報到場時，謝女已無生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清意外發生原因。
台中市消防局於12日下午2時10分獲報，北屯區經貿路一段某地下停車場發生路倒事故，消防隊員到場發現一名67歲女子倒臥在地，已無生命跡象，女子被送往中國附醫搶救後，宣告不治。
據悉，死者身分為台中某醫學大學醫務管理學系教授，目前全案已報請台中地檢署相驗釐清死因。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
爛醉開賓士GLA上路「撞碎」23歲女清潔員！香酥鴨老闆今遭檢方起訴
台男香酥鴨名店老闆鄭姓男子（48歲）去年12月間飲酒後，駕駛賓士GLA在安平區撞上一輛作業中的民營垃圾車，當場造成23歲陳姓女清潔員當場死亡，鄭男隨後被趕來的警方逮捕送辦，隨後遭到羈押，檢方近日偵結，依涉犯犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌幾素。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉
高金素梅遭大動作搜索 陳揮文分析：檢方有一定把握才會動手
檢方今（10）日兵分多路搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅住家、辦公室，總共有18人遭約談，消息曝光引發外接熱議。資深媒體人陳揮文今在直播中分析，檢調有一定的蒐證跟把握才會動手，他還提到這起事件出乎自己的意料，「本來以為會去辦黃國昌」。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
內湖公寓大火! 一樓"全面燃燒"濃煙竄天 民眾嚇壞奔逃
社會中心／王毓珺 蔡承翰 SNG 台北報導快要過年了，真的要特別小心火燭！今天（11日）在台北市內湖區，有一處公寓一樓突然起火，火勢瞬間吞沒整棟公寓，嚇得民眾急忙逃出來，警消獲報後迅速到場，同時進入屋內救出受困的5人，其中3人因為吸入過多濃煙，緊急送醫治療。起火的是落選里長的住宅，附近住戶則懷疑，是因為雜物堆積太多才釀災。公寓大樓冒出濃濃白煙直竄天際，伴隨著橘紅色火光，還有爆炸聲響，民眾全都嚇壞，緊急逃出。警消到場立刻佈水線灌救，同時衝進屋內，用共生面罩，救出受困的5人。逃出民眾：「（火）很大耶很大，我們家有三個人在，跑出來外面的時候已經，隔壁就砰砰砰，一直砰一直砰，不曉得什麼很像爆炸的聲音。」內湖公寓大火! 一樓"全面燃燒"濃煙竄天 民眾嚇壞奔逃（圖／民視新聞）逃出民眾：「很恐怖啊，我一聽到砰砰的聲音，趕快出來看，就已經火很大就燒起來了，很恐怖很恐怖，隔壁的林先生趕快拿水柱，一直沖一直沖，怕他那個火延燒過來。」只見公寓，被燒的面目全非、焦黑一片，大門的鐵柱扭曲變形，紗窗也燒毀，可見當時火勢多麼猛烈，11號早上10點多，在台北市內湖區東湖路113巷上的一棟3層樓公寓，一樓突然起火燃燒，1男四女受困屋內，被救出後，其中三名女子，鼻子有碳粒，緊急送醫治療。逃出民眾：「打給太太跟兒子都沒有接，長達5分鐘8分鐘，那個比一世紀還要久，（逃出）太太整個人癱倒在地上大哭，現在人正在醫院急救。」內湖公寓大火! 一樓"全面燃燒"濃煙竄天 民眾嚇壞奔逃（圖／民視新聞）附近鄰居對起火的住戶，怨聲連連，這名賴姓屋主，曾經選過4屆安湖里的里長，但都落選，這回疑似是因為雜物堆積太多，才會釀災。附近鄰居：「他們東西雜物太多，像我們這個陽台的地方，放很多很多亂七八糟雜物，外面雜物多裡面應該也是一樣，這家人跟我們這邊整個東湖里相處不OK。」受害民眾也決定要跟起火戶求償，但年關將至，好好的房子卻被燒毀，這下住戶們有家回不得，這個年真的不好過。原文出處：內湖公寓火警！ 疑落選４屆里長家惹禍 一樓「全面燃燒」救出受困５人 更多民視新聞報導為重劃區縱火！台中自救會長燒北捷廁所 北院裁准羈押中和蔥油餅工廠竄火！18歲女4樓獲救 33車77警消灌救南投草屯垃圾場大火! 熊熊火焰竄燒 消防出動8車馳援
國會暴力難容忍！北檢偵結 朝野10立委涉傷害罪遭起訴
即時中心／張英傑報導國會過去2年因為審議法案，爆發多起衝突，朝野立委也互相指控！台北地檢署今（12）日偵結，以傷害等罪起訴朝野10名立委，分別是，國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍；民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘；另外，洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲3人因罪嫌不足，獲不起訴處分。