快訊／年節前夕傳憾事！台中某醫大女教授倒臥校內停車場…送醫搶救不治

社會中心／王毓珺 蔡承翰 SNG 台北報導快要過年了，真的要特別小心火燭！今天（11日）在台北市內湖區，有一處公寓一樓突然起火，火勢瞬間吞沒整棟公寓，嚇得民眾急忙逃出來，警消獲報後迅速到場，同時進入屋內救出受困的5人，其中3人因為吸入過多濃煙，緊急送醫治療。起火的是落選里長的住宅，附近住戶則懷疑，是因為雜物堆積太多才釀災。公寓大樓冒出濃濃白煙直竄天際，伴隨著橘紅色火光，還有爆炸聲響，民眾全都嚇壞，緊急逃出。警消到場立刻佈水線灌救，同時衝進屋內，用共生面罩，救出受困的5人。逃出民眾：「（火）很大耶很大，我們家有三個人在，跑出來外面的時候已經，隔壁就砰砰砰，一直砰一直砰，不曉得什麼很像爆炸的聲音。」內湖公寓大火! 一樓"全面燃燒"濃煙竄天 民眾嚇壞奔逃（圖／民視新聞）逃出民眾：「很恐怖啊，我一聽到砰砰的聲音，趕快出來看，就已經火很大就燒起來了，很恐怖很恐怖，隔壁的林先生趕快拿水柱，一直沖一直沖，怕他那個火延燒過來。」只見公寓，被燒的面目全非、焦黑一片，大門的鐵柱扭曲變形，紗窗也燒毀，可見當時火勢多麼猛烈，11號早上10點多，在台北市內湖區東湖路113巷上的一棟3層樓公寓，一樓突然起火燃燒，1男四女受困屋內，被救出後，其中三名女子，鼻子有碳粒，緊急送醫治療。逃出民眾：「打給太太跟兒子都沒有接，長達5分鐘8分鐘，那個比一世紀還要久，（逃出）太太整個人癱倒在地上大哭，現在人正在醫院急救。」內湖公寓大火! 一樓"全面燃燒"濃煙竄天 民眾嚇壞奔逃（圖／民視新聞）附近鄰居對起火的住戶，怨聲連連，這名賴姓屋主，曾經選過4屆安湖里的里長，但都落選，這回疑似是因為雜物堆積太多，才會釀災。附近鄰居：「他們東西雜物太多，像我們這個陽台的地方，放很多很多亂七八糟雜物，外面雜物多裡面應該也是一樣，這家人跟我們這邊整個東湖里相處不OK。」受害民眾也決定要跟起火戶求償，但年關將至，好好的房子卻被燒毀，這下住戶們有家回不得，這個年真的不好過。

