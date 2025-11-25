快訊／幸運兒是你？統一發票114年9、10月開獎！千萬獎號出爐

財經中心／王文承報導

今（25）日9、10月統一發票獎號出爐！千萬元特別獎號碼為25834483、特獎中獎號碼46587380；財政部也提醒，今年7、8月開出的統一發票仍有9張超過百萬元的獎項還無人領取，呼籲中獎人盡速現身。

幸運兒是你？統一發票114年9、10月開獎



今日財政部公布今年9、10月統一發票獎號，分別為特別獎25834483、特獎46587380、頭獎41016094、98081574、07309261。

廣告 廣告

財政部23日也提醒，7、8月統一發票兌領期限至明年（2026）1月5日止，目前仍有大獎沒被領走，消費金額與地點已經公布，提醒手邊還有發票的人趕快檢查一下。

截至23日，還有2張1000萬發票、5張200萬發票、2張100萬發票，尚未被中獎民眾領走，消費明細一覽：

【7、8月未領獎中獎發票消費明細】

● 1000萬元特別獎

7-ELEVEN，花102元購買食品（台南市龍崎區楠坑12-1號1樓）。

App Store，訂閱費300元（台北市信義區）

● 200萬元特獎

App Store，訂閱費220元（台北市信義區）

Uber Eats，外送費3元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）

7-ELEVEN，食品等132元（彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號1樓）

元一瓦斯有限公司，瓦斯桶290元（台南市安南區環福街106巷200號）

茶の魔手，飲料30元（台南市歸仁區保大路3段258號1樓）

● 雲端發票百萬獎

SONY，網路服務費258元（台北市信義區）

Galaxy Store，應用程式147元（台北市信義區）

財政部表示，114年7、8月期別統一發票的領獎期限至明年1月5日止，一旦錯過，會直接「逾期不候、全數充公」。 提醒中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。中獎之統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。詳細領獎規定可查閱「統一發票給獎辦法」

更多三立新聞網報導

黑五血拚前必看！好市多9大最雷商品曝光 這1肉品硬如狗糧

他問台灣拉麵店為何用「販賣機」點餐？內行人揭3大優勢：杜絕這類客群

再訪日本秒傻眼！他觀察到4變化「像極台灣」 一票人揭原因：別帶濾鏡

民眾瘋出國！他疑惑台灣山海景輸國外？一票人點出2大關鍵：視覺被破壞

