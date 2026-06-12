快訊／一度拘提未果！吳乃仁自行報到 法院裁定管收「解送看守所」

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前台糖董事長吳乃仁（圖）日前拘提未果，昨他自行到法院報到。（本刊資料照）

前台糖董事長吳乃仁賤賣土地遭判9月定讞，民事部分尚需賠償1.7億元給台糖，台糖日前聲請管收，孰料吳乃仁未到案，台中地院本月3日依法囑託台北地院前往拘提也撲空。

不過台中地院今指出，吳乃仁已於昨（11日）到院，法院裁定准予管收，並依法解送至台中看守所附設管收所。

台中地院說明，吳乃仁拘提未果後，其委任律師師向中院表示願意到院接受訊問，吳乃仁115年6月11日上午到院，法院訊問後認予以管收有理由，裁定准予管收吳乃仁拘，同時依法解送至臺中看守所附設管收所，可抗告。

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