快訊／廣達忘年會席開1300桌！晶華酒店神廚來了 超好吃菜單曝光

財經中心／師瑞德報導

廣達2026忘年會席開1300桌，晶華酒店打造「鮑魚佛跳牆」等五星級海陸菜單慶功。林百里宣布營收年增50%大好喜訊，豪發7000萬獎金並預言AI進入應用爆發期。高層透露訂單能見度看至2027年，今年資本支出預計翻倍，鎖定美、泰、墨擴產，展現無懼關稅變數、持續引領AI浪潮的強大決心。（圖／記者師瑞德攝影）

全球AI伺服器代工龍頭廣達電腦（2382）今（15）日於南港展覽館舉辦2026年忘年會，現場規模宏大，席開約1300桌，展現龍頭氣勢。受惠於AI伺服器強勁動能，廣達2025年營收較前年大增50%，董事長林百里除了感性致謝全體員工在「大風大浪」中團結不懈，更豪氣宣布總獎金上看7000萬元，並主打「人人有獎」，要讓逾萬名員工共享AI轉型的甜蜜紅利。

晶華酒店操刀頂級盛宴 鮑魚、龍虎斑海陸佳餚驚艷曝光

除了激勵人心的獎金，今年尾牙最受矚目的焦點莫過於由台北晶華酒店承辦的「五福臨門」豪華菜單。晚宴首先由精緻的冷盤「五福臨門宴嘉賓」揭開序幕，內含五香滷牛腱、泰式拌花枝、金鑽燻雞捲、涼拌海蜇絲及麻辣大薄片，讓員工在表演開始前先墊墊胃。

隨後上桌的是晶華招牌料理「蓬萊一品佛跳牆」，濃郁湯頭匯集各類乾貨精華，緊接著「肉骨茶香原粒鮑」更以彈牙的鮑魚口感贏得同仁陣陣驚嘆。海鮮部分則推出了「水晶鳳脂龍虎斑」，肉質細緻且富含膠質。創意料理如「松露起士軟炸雞」與「京蔥醬燒豬腱骨」，則將西方頂級食材與台式經典風味完美揉合。主食則準備了滿滿飽足感的「臘味荔芋珍珠飯」與溫潤補身的「脆筍火胴老鴨煲」。

針對飲食需求，廣達亦準備了含括「黃耳櫛瓜五行蔬」與「乾燒黑椒猴頭菇」在內的精緻素食套餐，最後全體同仁皆能享用哈根達斯冰淇淋（夏威夷果仁、淇淋巧酥），為這場盛宴畫下完美句點。

克服關稅挑戰與技術轉型 林百里預言AI應用進入爆發期

林百里董事長在致詞時感嘆，過去一年廣達在關稅大戰中奔波於美國、墨西哥、泰國之間，同時成功完成從氣冷伺服器到水冷超級電腦的艱鉅轉型。他指出，隨著超級電腦與大型模型的完備，未來兩、三年將進入AI應用的「爆發期」，廣達目前站穩優勢地位，前景看好。執行副總楊麒令也透露，目前訂單能見度已看至2027年，AI需求絕無泡沫化跡象，2026年營收仍將維持三位數的高成長。

擴產不停歇 2026資本支出預計翻倍衝刺

為了因應強勁訂單，廣達今年將持續擴大全球產能。楊麒令副總證實，2026年資本支出預計將較去年的200億元「翻倍成長」，重點鎖定美國、泰國與墨西哥等地的擴廠計劃。雖然美方最新簽署的232條款針對先進晶片擬課徵25%關稅，引發市場短暫觀望，但廣達強調將根據市場需求動態調整。晚會最後由金曲歌王蕭敬騰、戴愛玲等巨星熱力開唱，帶領廣達員工在美食與希望中，共同邁向AI新紀元。

