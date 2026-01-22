快訊／建佛堂ing…火燒裸鋼筋！聚陰20年觀音山「陳屍鬼樓」就在旁邊

記者簡榮良／高雄報導

地方盛傳壓不住？今（22）日上午10時15分，高雄大社區翠屏路一處建築工地發生火警，現場是3樓建物，於2、3樓燒雜物及廢棄物，消防局出動14車40人前往出水撲滅，現場無人受傷受困。據悉，該工地預計新建佛堂，巧合的是，同一條路距離290公尺處，就是高雄著名觀音山鬼樓、一棟荒廢近20年的渡假會館「匯智龍城」，去年2月成功以1.8億元拍出，買家為翰蔘生技，當時用途不明，後來轉手開出8億天價尋主，加價逼近6.2億，成了南台灣短時間加價最多的物件。

大社區翠屏路一處建築工地發生火警，現場是3樓建物，於2、3樓燒雜物及廢棄物。據悉，該工地預計新建佛堂。（圖／翻攝畫面）

大社區翠屏路112巷是前往義大世界必經山路，一處新建中的佛堂工地今日上午10時15分發生火警。初步瞭解，現場疑似燃燒塑膠板模，詳細起火原因有待釐清；不過，地方卻開始盛傳另一種聲音「難道是壓不住？」，畢竟事發地距離觀音山鬼樓、荒廢近20年的渡假會館「匯智龍城」在同一條路上僅290公尺，走路約4分鐘。

匯智公司李姓負責人近20年前，稱要在台灣蓋出15間豪華會館，以年息23.5%，吸引2700多名投資客，吸金高達20億元，涉嫌違反《銀行法》，甚至積欠房屋稅、地價稅等約千萬元，經法拍後仍欠稅658萬元。其名下「匯智龍城」遭到查封，位處於高雄大社區觀音山段翠屏路旁，地坪1720坪、建坪2469坪，原本規畫游泳池、餐廳、電影廳等豪華設施。

巧合的是，同一條路距離290公尺處，就是高雄著名鬼樓，一棟荒廢近20年的渡假會館「匯智龍城」。（圖／翻攝畫面）

經過多次法拍都流標，這一荒廢就是20年，2022年還曾傳出命案，死者是65歲的張姓男子，家住在橋頭區，是轄區的「列管人口」不明原因出現在大社區這處廢墟，被發現時仰躺在地面鋪好的海綿墊，頭部有外傷，但非致命傷，經調查進入該廢棄大樓前已喝了不少酒，現場沒有發現打鬥痕跡，已經排除凶殺案。如今附近再添一樁怪事，成了居民茶餘飯後話題。

初步瞭解，現場疑似燃燒塑膠板模，詳細起火原因有待釐清。（圖／翻攝畫面）

