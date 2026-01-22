快訊／弒親案解剖結果出爐！逆子廖聰賢狂砍父母69刀「失血性休克」致死

記者莊淇鈞／新北報導

廖聰賢狂砍雙親69刀。（圖／記者莊淇鈞攝影）

這個月17日在蘆洲發生的蔥油餅夫婦遭逆子廖聰賢拿開山刀砍死，67歲廖姓父親與75歲許姓老母的遺體，今天（22日）下午3時許，在新北市立殯儀館進行由檢察官會同法醫進行解剖，要釐清確切死因等，經解剖後確認，廖父被砍26刀、許母則被砍43刀，總計69刀冷血砍死雙親，2人皆為「失血性休克」身亡，家屬對於死因無意見，將遺體發還處理後事。

新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送新北地檢署，檢察官訊後認為廖男涉犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

廖聰賢平日無業，偶爾打零工維生，其父母平時則以販賣蔥油餅為業，廖因缺錢花用常與父母要錢。事發當天，廖男不滿父母每月只給5千元的零花錢，因此向母親抱怨，結果又與父親發生口角衝突，便拿出預藏開山刀先砍殺父親後再殺死母親。

死者夫妻每週日原本都會與親友聚會，18日當天卻遲遲未現身，親友致電都聯繫不上人，擔心2人發生意外到死者住處查看，撥打對方手機門內傳出鈴聲卻無人應門，找來鎖匠開門後，赫然發現夫妻全身是血慘死在客廳。

廖父與許母的遺體今天下午3時許，由新北地檢署檢察官會同法醫來在新北市立殯儀館進行解剖，陳姓表妹等親友均到場配合解剖。檢警當時在現場相驗時，初判廖父身遭砍24刀，許母則遭砍13刀，刀刀深可見骨，甚至頭骨都被砍到塌陷，今天歷經近3小時的解剖後確認，廖父確認遭砍26刀、許母則是遭砍43刀，總計69刀，死因均為出血性休克，家屬對此也並無疑義。

