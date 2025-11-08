台積電運動會／黃仁勳座位緊鄰魏哲家 「張忠謀缺席」原因曝光

財經中心／廖珪如報導

台積電運動會場傳出張忠謀沒有到場，從貴賓席也可以看見輝達執行長旁邊的空位就是C.C.wei（魏哲家）的名字，沒有看見張忠謀的座位。（圖／三立新聞網）

台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，原本外界預期能看到黃仁勳、張忠謀、魏哲家科技三強同台，不過「三立電視台」記者抵達現場後回報，會場並沒有張忠謀的座位及來賓名牌，從鏡頭中也可以看出，貴賓黃仁勳的位置緊鄰魏哲家，黃仁勳旁邊是輝達高管，不過沒有看到張忠謀的位置。

而從活動流程來看，09:30為大會主席（及貴賓）致詞，下一個活動在9:45即是體育活動，如果比照去年都是兩位嘉賓致詞，張忠謀今年並未到場。董事長魏哲家致詞時說，創辦人張忠謀因為身體微恙，所以很遺憾沒有出席。魏哲家致詞時，要求台積電全體區隊向董事長（張忠謀）、Sophie（張淑芬）高喊我愛你，相信董事長和Sophie都有在看轉播，這樣身體會好得更快。隨後在魏哲家帶領下，全台積電區隊包括魏哲家都對張忠謀、張淑芬高喊「我愛你」。

