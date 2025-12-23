快訊／張文下午解剖 父母將出面向社會大眾道歉

社會中心／綜合報導

27歲男子張文19日涉隨機殺人，利用煙霧彈及汽油彈製造煙霧引發恐慌，再趁機持刀揮砍，最終釀4死11傷慘劇，今天下午將進行解剖，釐清是否有毒藥物反應，追查行兇動機，據了解張文父母也將到場，解剖完後向社會大眾道歉。

據了解，張文父親是竹科工程師退休，媽媽則是傳產業會計人員，哥哥也擔任工程師。張文高中時期選擇餐飲專業，希望之後可以當廚師，但疑似不被家人認可，考上大學後改就讀資訊相關。

有知情人士指出，張父希望2個兒子都擔任工程師，不過張文課業上比哥哥略差，且興趣也不在資訊工程方面，因此叛逆不服從爸爸，但又忌妒哥哥功課好，擁有很多家裡資源，兄弟之間感情疏離，相較之下，張文跟媽媽感情較好。

廣告 廣告

而在張文遭軍隊汰除之後，先到台中擔任保全業，不過疑因不適應、與同事發生口角，任職1年多之後就離職，再來就北上租屋，但他自離職後就0收入。期間，張母擔心兒子生計，先是於2023年3月間，匯款一筆45萬元給張文，之後自2024年1月起，每隔3個月，就陸續匯款3到4萬元，3年來共匯款37萬元，總計82萬元，而張母還幫忙繳交罰單及停車費用，連電話費也幫忙繳納，未料卻發生隨機殺人悲劇，警方還在持續調查犯案動機。

更多三立新聞網報導

狄鶯深夜爆發！突發文痛批「台灣到底怎麼了」 訴盡真心話

無差別殺人遭起底！張文國中母校曝…校方3點回應：勿放大解讀在校行為

張文論文領4.8萬補助！IG、X帳號再被起底 他一看愣：全被清空

張文已死⋯父母得「變賣家產」賠償？律師解惑了

