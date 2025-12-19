快訊／張文北市狂砍釀4死5傷慘案 雙親不發一語離開派出所

張文的雙親20日凌晨12時許完成筆錄後，不發一語隨即離開派出所。（圖／林冠吟攝）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 5傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺。據悉，張文於今年1月間於中正區租下一間雅房，19日上午先在北市多處點火，下午於租屋處對面點燃火煙，隨即持大量煙霧彈前往台北車站M7出口，持鈍器傷人，釀成1人死亡，隨後步行至捷運中山站，短暫進入誠品南西對面所租下的旅館，約30秒後即持刀向路人無差別攻擊。稍早20日凌晨12時許，張文的雙親完成筆錄後，張文的父親緊緊握著妻子的手，不發一語隨即離開派出所。

廣告 廣告

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們

人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告

兒犯恐攻釀3死6傷！張文父母晚間遭白車接送北上 大批警力守張家門口待搜索