快訊／「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保

記者洪正達／高雄報導

檢警20日晚間已經拘提恐嚇高雄車站的陳姓男子到案，並於訊後依恐嚇公眾罪諭知5萬元交保。（圖／翻攝畫面）

北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳。

橋頭地檢署指出，檢方獲報台北車站發生隨機殺人事件後，有網友在 Threads 上留言「將於12/25在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論，已涉及恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，隨即與調查局高雄市調處鳳山站展開追查，並於20日執行搜索後，拘提涉有重嫌的陳姓男子到案。

檢方表示，由於陳男涉犯恐嚇公眾等罪嫌，經訊問後認爲陳男涉嫌重大，諭知5萬元交保候傳；另高檢署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，橋檢方面已與多個單位組成聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資以預防恐怖攻擊事件發生；橋檢呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。

不良行為，請勿模仿！

