快訊／張文換裝畫面首曝光！5度變裝、4度換交通工具

張文換裝畫面首曝光。（圖／警方提供）





台北捷運隨機攻擊案進入第四天，案件仍有多項關鍵疑點待釐清，包括嫌犯張文所使用的自製爆裂物成分、取得管道，以及其長期無業情況下，資金來源如何支撐租屋、購買煙霧彈與相關裝備等。台北市警察局今（22）日下午1時召開記者會，由警政、刑事及轄區分局首長共同說明最新調查進度。

警方指出，經鑑識單位初步鑑定，張文所使用的汽油彈疑為加入保麗龍球的改良型裝置，藉由增加燃燒與爆裂效果，提高破壞力。相關鑑定報告已完成，警方強調將持續釐清材料來源及製作方式。

廣告 廣告

張嫌進入北捷畫面。（圖／警方提供）

警方進一步說明，張文案發前行蹤高度隱密，呈現「狡兔雙窟」模式，曾同時在台北車站與中山一帶活動，並攜帶大量汽油彈進出旅館。警方研判，張文至少在一年半前即開始規劃犯案，期間多次前往北車及中山地區探查環境，熟悉動線。

調查顯示，張文在犯案過程中刻意設下多個「斷點」，包括4度更換交通工具、5度更換衣著，試圖規避警方追查。警方也公開部分新畫面，還原其犯案時間序與行動路線。

12月17日15時45分張嫌自租屋處獨自1人搬運物品至旅館。（圖／警方提供）

警方說明，12月17日下午3時45分，張文自租屋處獨自搬運物品至旅館；12月19日下午3時27分至47分，曾前往中山區林森北路的便利商店購買豆漿，並在店內座位區停留約10分鐘。隨後展開一連串縱火、投擲煙霧彈及持刀攻擊行為。

警方指出，12月19日下午3時53分接獲報案後，於17時41分確認嫌犯身分並啟動攔截機制；18時11分，偵查單位發現多起案件具高度關聯性，立即向上通報並擴大查緝。警方也同步前往桃園楊梅查訪相關線索。

張嫌犯前身影。（圖／警方提供）

北市警表示，嫌犯在捷運站內短短4分鐘內，投擲多達17顆煙霧彈並揮刀攻擊，快速製造混亂後逃離現場。警方強調，案發第一時間已同步展開台北與外縣市追查行動，突破嫌犯刻意製造的斷點限制，持續追蹤其行蹤。

張嫌12月19日15時27分至47分在全家復林店（中山區林森北路149-1號）購買豆漿，在全家座位區停留10分鐘。（圖／警方提供）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／點名攻擊高雄車站！男子遭上銬帶走 發文原因曝光

遭砍騎士「最後手機畫面」曝光 疑想向家人留下交代惹鼻酸

張文無業！與家人失聯2年 警查金流：媽媽會匯款

