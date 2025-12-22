快訊／張文殺人動機、資金來源成謎…警公布「孤狼檢舉專線」！

記者簡榮良／台北報導

1219北捷隨機殺人案，隨著27歲兇嫌張文畏罪輕生畫下句點，待解之謎卻亂如麻。因為警方深入追查，發現這並非一起臨時起意的崩潰殺人，而是經過1年8個月精確計算的殺人劇本。張文唯一的金流是母親關愛的零用錢，用來繳房租，剩下絕大部分被他以極端方式存起來買裝備，個人帳戶異常乾淨，資金來源及殺人動機是什麼？令人摸不著頭緒；為此，警方公布孤狼檢舉專線「02-23817263」，盼知情民眾能提供相關資訊，協助破案。

1219北捷隨機殺人案，隨著27歲兇嫌張文畏罪輕生畫下句點，待解之謎卻亂如麻。（圖／翻攝自Threads）

19日下午17時許，張文身穿雨衣，拖著裝滿煙霧彈、汽油彈的推車，在無人攔阻下大搖大擺走進北捷M8出口開始犯案，將下班時段的台北市捲入一場腥風血雨，而在這之前，已先縱火兩處，成功聲東擊西，一連串失控釀4死11傷。事後警方破解雲端尋獲殺人劇本並爬梳其過往足跡，眉頭越是緊皺，因為準確率極高，殺人計畫初估歷時1年8個月，令人不寒而慄。

犯案前特別入住距離誠品南西店僅50公尺、步行不到一分鐘的旅館埋伏，床上遺留未引燃的汽油彈。（圖／翻攝畫面）

張文的LINE僅用來聯絡房東和房仲，且化名張峰嚴，有意隱藏真實身份，這也說明了他個性孤僻、與人群疏離的孤狼式性格，再再為警方釐清殺人動機設下層層難關。

專案小組為了盡早釐清犯案動機，呼籲知情張文犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊的民眾，撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線提供線索，讓案情輪廓日趨清晰。

張文拖著裝滿煙霧彈、汽油彈的推車走進北捷M8出口開始犯案。（圖／翻攝畫面）

張文個性孤僻、與人群疏離的孤狼式性格，再再為警方釐清殺人動機設下層層難關。（圖／翻攝畫面）

