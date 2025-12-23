快訊／張文父母下跪道歉！ 稱「對社會造成損害」：對不起

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持刀隨機揮砍，釀成包括他本人在內共4人死亡、11人受傷的重大悲劇。張文遺體在今（23）日下午2點進行解剖，歷經2小時，張文父母現身，兩人先是鞠躬道歉，隨後更向社會大眾下跪。

為釐清張文是否涉及毒藥物反應和犯案動機，檢警會同法醫在今日下午2時對張文遺體進行解剖，其父母也現身二殯，2人面對記者追問閉口不言、快步進入殯儀館。

歷經2小時的解剖結束後，張文父母現身媒體面前，先是鞠躬道歉，表示「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人家屬造成傷害，很痛苦，想在此跟大家說對不起。」隨後更下跪道歉，並承諾往後將全力配合司法調查。



