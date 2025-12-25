快訊／張文犯案後7天…中山站外驚見「英文」恐嚇紙條：還會殺更多人

社會中心／綜合報導

民眾25日晚間在捷運中山站外的悼念處發現恐嚇紙條。（圖／翻攝畫面）

27歲張文19日在台北捷運、中山站商圈無差別攻擊，造成3人死亡，張文則是墜樓身亡，全台民眾尚未走出傷痛與驚恐，今（25日）深夜，有民眾在中山站的悼念花海中，發現一張螢光綠的紙條，上面用英文寫下「I will kill more people ine the next few days.」(接下來幾天，我還會殺更多人。)再次引發恐慌，發現的民眾立即將紙條交給現場的警方，目前正在跟發現人做筆錄並採證了解中。

紙條用英文寫著恐嚇字句，警方目前偵辦中。（圖／翻攝畫面）

發現的民眾表示，不管怎樣還是不希望這樣的事情發生，希望社會可以安寧一點；當下看到這張紙條感覺很驚嚇，畢竟才剛發生這樣的事情，現在又有這樣的紙條和聲音出來，感嘆「我不知道台灣為什麼會變成這樣子」。

