快訊／張文隨機攻擊疑點多！北市警10:00將有最新說明

張文進入北捷畫面。（圖／警方提供）





張文犯下的隨機攻擊案件，北市警方將於今（23）日上午十點，對偵辦進度再次召開記者會說明，因為張文墜樓後留下太多疑點，包含他的金主是誰以及作案工具從何而來，還有作案動機是什麼， 都有待警方說明。

針對12月19日發生的隨機攻擊事件，警方查出，張文所持有的13把長短刀，購買來源均是網路，預計在稍候10:00記者會上，公布張文到超商等處的取貨影像。

台北市政府警察局指出，北市警局專案小組持續針對張文金流、犯案工具來源及勾稽犯案前行蹤軌跡進行調查分析，經查張文固定使用名下中華郵政帳戶，帳戶明細顯示收入來源係張文家屬自2023年底至2025年10月間，約每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元，查張文2023年8月自保全公司離職後就沒收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援，至今幾乎用光，餘額僅剩39元。

經清查張文相關裝備、犯案工具及刀械來源，均來自購物平台網購而來，本案計查扣13把刀械，其中3把長刀價格分別為2300元至2700元不等、10把短刀價格分別為600餘元，都是透過超商等管道取貨；另專案小組擴大調閱張文犯案前軌跡，發現張文均獨自一人行動，2025年12月18日18時47分張文先前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層及頂樓之樓梯位置後，下樓至4樓服務台向客服人員表達欲拍攝對面文創園區聖誕樹為理由，詢問是否能登上頂樓，但客服人員以該區域未對外開放為由婉拒。專案小組掌握張文採購時間、清單及場勘畫面，研判張文係經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。

警方也提醒，專案小組為儘快釐清張文的犯案動機，請民眾若知悉張文犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

