快訊／張文隨機攻擊！1傷者感染愛滋 疾管署證實了
台北市昨（19）日晚間發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧彈、隨機持刀攻擊，包括他在內，共有4人死亡、11人受傷。衛生福利部部長石崇良今（20）日對外說明，傷者中有一人為已完成通報、且長期規律服藥並穩定控制病情的HIV感染者。考量現場可能出現凶器或血液飛濺，導致其他民眾傷口或黏膜接觸血液的風險，疾管署已啟動本案的暴露後諮詢及公費投藥專案，並攜手台北市衛生局，共同提供後續醫療與協助，確保相關民眾獲得妥善照護。
疾管署認有HIV感染者
衛生福利部部長石崇良表示，其中一名遭攻擊受傷的民眾，為已完成通報且持續規律服藥、病情穩定控制的HIV感染者。考量現場可能因凶器或血液噴濺，導致其他民眾傷口或黏膜接觸血液，疾管署已啟動暴露後諮詢及公費投藥專案，並與台北市衛生局共同提供協助。
曾在誠品南西店受傷或接觸血液者 可撥1922
疾管署長羅一鈞與台北市政府衛生局局長黃建華進一步做出，若事件發生當時曾在誠品生活南西店內，且有遭砍傷或血液接觸傷口、黏膜（如眼睛）情形，卻尚未就醫的民眾，可撥打24小時全年無休的1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否需要進行預防性投藥。
相關單位指出，經專業評估確認有投藥必要者，需立即轉介至醫院急診或門診，務求在暴露後72小時內完成預防性投藥，以降低感染風險；至於目前仍住院治療的傷者，台北市衛生局也已請收治醫院同步評估暴露情形，符合條件者將同樣納入公費投藥專案辦理。
疾管署籲民眾勿恐慌、勿過度揣測傷者
疾管署強調，血液暴觸感染HIV的機率極低，推估可能低於萬分之一，且透過預防性投藥可進一步將感染風險降至接近零，呼籲受影響民眾無須過度恐慌。同時也請社會大眾避免對傷者進行肉搜或揣測，以免對當事人造成不必要的心理壓力。
