快訊／張文隨機殺人不起訴偵結！北檢曝犯案動機「搜捷運殺人報導512筆」早有預謀

震驚全台的「1219隨機殺人案」調查結果今（15）日出爐。兇嫌張文於去年12月19日在台北車站、誠品南西商圈丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，短短3小時內造成4死11傷，最後自行墜樓身亡。台北地檢署指出，因行為人已死亡，依法只能對張文作出不起訴處分，但仍公布完整偵查結果，說明其犯案動機與準備過程。

台北地檢署指出，因行為人已死亡，依法只能對張文作出不起訴處分。（圖／翻攝畫面）

北檢指出，張文並非臨時起意，而是早在112年12月17日前就逐漸萌生犯意，後續長期縝密籌劃犯行。檢方調查發現，張文個性壓抑、社交貧乏，與家人關係疏離，甚至在離職後幾乎斷聯，長期處於社會孤立狀態，並具反社會傾向。

北檢也提到，張文長期搜尋並反覆觀看鄭捷事件等相關新聞內容。調查顯示，他在台中居住期間起初多關注中捷事件，後來轉為大量關注「鄭捷」相關議題，從113年6月至114年12月間，更針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、汽油彈、捷運」等主題累積多達1810筆瀏覽紀錄，其中與鄭捷捷運殺人案相關的報導探討就有512筆，幾乎每月都會重複觀看。

有證人指出張文曾說過「想在死之前幹一票大的」等話，顯示其早有極端想法。至於外界猜測他是否遭霸凌導致犯案，北檢表示目前查無相關事證。

北檢進一步指出，張文長期關注鄭捷、中捷等隨機殺人案件，並大量搜尋隨機殺人、縱火、汽油彈、捷運等內容，還曾下載平面圖、研究人流與犯案點位，並陸續購置刀具、煙霧彈等物品，顯示其具有高度計畫性，且犯案目標就是追求大規模傷亡。

北檢也指出，根據法務部法醫研究所解剖鑑定報告，他的血液、尿液均未檢出常見毒藥物成分，死亡方式可考慮歸類為「自殺」。而根據他的「攻擊計畫書」所載，於百貨攻擊後即為計畫終結，沒有後續的規劃，且墜樓沒有明顯掙扎的刮擦傷勢，也沒有抵擋防禦的外傷骨折傷勢，因此認定他墜樓身亡是出於自殺的意思。

北檢強調，雖然依法不起訴，但為回應社會關切，檢方仍持續釐清是否涉及共犯或他人指使，目前調查結果偏向「孤狼式」犯案特徵，後續也將由相關單位持續追查必要細節。

