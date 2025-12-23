快訊／張文隨機殺人後第5日 父母出面鞠躬下跪道歉連說4次對不起

記者莊淇鈞／新北報導

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

27歲的隨機殺人兇犯張文，19日晚間持煙霧彈及多把刀械，前往台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，隨機攻擊釀4死11傷，最終墜樓身亡。今天（23日）下午2時許，張文的遺體在北市懷愛館解剖，以釐清確切死因及採集檢體看是否有毒物反應等，解剖歷經約2小時多結束，張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。

張文父母道歉全文如下：

大家好，我們張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位。

