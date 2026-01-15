快訊／張文隨機殺人案偵結 北檢下午2點開記者會

張文去年12/19犯下震驚社會的隨機殺人案，專案小組持續追查，台北地檢署於今（1/15）日偵結。北市警提供



男子張文去年12/19犯下隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。台北地檢署偵辦28天後，於今（1/15）日偵結，認定張文涉犯殺人罪嫌，但由於他行兇後已跳樓身亡，依照《刑事訴訟法》規定，檢察官只能作不起訴處分。北檢已發出採訪通知，將於今日下午2點召開記者會，由專案小組對外說明調查結果。

回顧案情，2025年12月19日傍晚，台北市發生一起震驚社會的連續無差別攻擊事件，地點涵蓋台北捷運台北車站及中山站外南西商圈。此事件造成包含主嫌在內共4人死亡、11人輕重傷，引發社會高度關注。

據了解，主嫌張文首先在中山區林森北路、長安東路一帶，其位於中正區公園路的租屋處縱火製造混亂。隨後，他進入北捷台北車站M8入口，一路投擲煙霧彈並隨機襲擊民眾，57歲男子余家昶上前阻攔不幸遇害。不久，張文又轉移到中山商圈，再次以相同手法揮砍路人，並衝進誠品生活南西店繼續進行攻擊。最終在警方圍捕過程中，張文從商場頂樓墜樓，送醫搶救仍不治。

張文去年12/19在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈，引發恐慌。北市警提供

此事件為繼2014年台北捷運隨機殺人事件後，台北捷運系統周邊再次發生重大襲擊案件，再度引發民眾對公共安全的憂慮。事發當時，警方迅速到場處置，並封鎖現場以防止事態擴大。

北檢檢察長王俊力在獲悉事件後，立即指派主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中，指揮台北市政府警察局成立專案小組展開全面調查。張文死後，專案小組持續追查張文的犯案動機、犯罪計畫、犯案經過、作案工具、資金來源及有無共犯等問題。北檢今（1/15）日偵結，認定張文涉犯殺人罪嫌，事證明確，但因為人已死亡，依法只能作不起訴處分。

專案小組也將於今日下午2點，於北檢5樓會議室，舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，說明本案調查結果。

檢警偵辦27歲男子張文殺人案，日前曾出動雷射掃瞄儀，封街重建現場。照片是承辦主任檢察官曾揚嶺（西裝外套者）到現場勘驗及指揮調度。資料照。廖瑞祥攝

