快訊／張文13把刀都是網購！「超商取貨」影像曝光

北市刑大今（23）日上午10時再度召開記者會說明最新偵辦進度。（圖／警方提供）





台北市12月19日發生的4死隨機攻擊事件，至今已經案發第五天，北市刑大今（23）日上午10時再度召開記者會說明最新偵辦進度。警方查出，張文所持有的13把長短刀，購買來源均是網路，也公布張文到超商等處的取貨影像。

張文媽約兩年來共匯款37萬

北市刑事警察大隊長盧俊宏說明，經查張文固定使用名下中華郵政帳戶，媽媽自2023年底至2025年10月，約兩年來持續匯款，幾乎每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元，不過張文2023年8月從保全公司離職後就沒固定收入，全倚賴存款和媽媽金援，不過至今已經用光，帳戶餘額僅39元。

張文花1萬4網購3長刀、10短刀

張文取貨畫面。（圖／警方提供）

廣告 廣告

盧俊宏表示，至於張文相關裝備、犯案工具及刀械來源，都是購物平台網購而來，查扣13把刀械，其中3把長刀分別在去年4月、7月和今年1月，分別以2300元至2700元不等價格購入，另外10把短刀則是在去年4月分3次，分別以價格600多元購入，共花了1萬4千元購買13把長短刀，且都是透過超商等管道取貨。

警方也公布張文超商取貨影像，當時他身穿卡其色外套、黑色短褲和黑色球鞋，並戴黑色帽子，驚人的是，被監視器拍下的取貨身影，打扮竟都和犯案當天相同。

張文案發前一天曾勘查地形

張文到百貨公司服務台詢問是否能到頂樓拍對面聖誕樹。（圖／警方提供）

此外，張文也曾在2025年12月18日18時47分，也就是案發前一天先前往誠品南西店5樓，確認5A夾層及頂樓樓梯的狀況，隨後下樓至4樓服務台向客服人員表達想拍攝對面文創園區聖誕樹為理由，詢問是否能登上頂樓，但客服人員以該區域未對外開放為由婉拒。

張文至百貨公司5樓查看樓梯位置。（圖／警方提供）

此外，捷運警察隊隊長廖洛育指出，針對無線電是否暢通，捷運警察隊使用的是捷運公司無線電，考量到捷運在地下軌道中行駛，因此使用捷運公司的無線電，和轄區分局以及新北市政府警察局也都有建置警用無線電，接到通報的時候能第一時間轉報，聯繫上沒問題，若涉及鐵路警察局也有警用電話能夠聯繫。考量到警察局使用的無線電是美規，捷運公司所用的無線電是歐規，整合有一定困難，但案件發生時，捷運警察隊、轄區分局、捷運公司都有第一時間接到通報，聯絡沒問題。

至於捷運警察隊在勤務編排是否空隙，廖洛育說明，捷運警察隊負責轄區包含雙北捷運117個站點，警力203名、外勤同仁168名，考量捷運每日到人流量200萬以上，無法預判案件會發生在何時、何地或何處，只能以交錯編排勤務的方式，以及在案件發生時以最快速度趕赴現場，造成勤務空隙，這點會持續精進檢討，也坦言目前警力有限，隊上同仁年齡都偏大，多數均已屆齡，在勤務上相當辛勞，若外界對本案或捷運警察隊有任何指責或要求，他身為隊長會負起行政懲處以及必要的責任，不會逃避勇於承擔，也請媒體和外界民眾不要太過苛責，因為同仁都已經非常辛苦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／捷運收炸彈恐嚇！預告下午引爆 全台車站急戒備

遭砍騎士「最後手機畫面」曝光 疑想向家人留下交代惹鼻酸

又傳隨機攻擊？新竹新豐3人遭毆打受傷 警緝凶中

