快訊／張書偉捲閃兵爭議「做人成功」 小13歲嫩妻謝京穎宣布懷雙胞胎！甜曬超音波照

張書偉（右）與謝京穎夫妻宣布懷孕喜訊。翻攝IG @orange_hsieh

45歲的張書偉捲入閃兵爭議，小13歲的老婆謝京穎之前被質疑發福、懷孕，還說是因水腫，18日登記結婚2週年這一天，正式宣布懷孕，且一次懷雙胞胎、迎接「雙馬寶」，分享與張書偉手拿寶寶超音波照，並說：「我們家一次多了兩個新成員。」

謝京穎感性表示：「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望，帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧，歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們。」並形容是「年末最甜蜜的聖誕禮物」。

張書偉（右）與謝京穎結婚兩年。翻攝IG @orange_hsieh

疑憂被問懷孕、閃兵雙敏感問題！謝京穎缺席殺青宴

謝京穎近日剛拍完8點檔《好運來》，17日劇組舉辦殺青宴，她到最後都沒有現身，除了怕被關心懷孕問題，也因張書偉閃兵問題敏感，只好缺席殺青宴，僅在社群上發文說：「今天是好運來楊家的最後一場戲，越拍越不捨之再見了楊家。」

張書偉（右）與謝京穎一次迎接雙寶。翻攝IG @orange_hsieh



